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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أزمة صرف المعاشات مستمرة وتأخر صرف المستحقات.. تفاصيل جديدة

المعاشات
المعاشات
البهى عمرو

شهدت الفترة الأخيرة حالة من الجدل بين أصحاب المعاشات بسبب تأخر صرف مستحقاتهم، وسط تساؤلات حول أسباب التأخير، حيث أوضحت الجهات المعنية أن الأمر يرتبط بمشكلات تقنية في أنظمة التشغيل الإلكترونية، وجاري العمل على حلها لضمان انتظام عمليات الصرف.

وطالب النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، بفتح تحقيق وتقصي الحقائق بشأن أزمة تأخر صرف المعاشات للمستحقين الجدد، ومحاسبة المسؤولين عن الخلل الفني في منظومة الصرف، مؤكدًا أن حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم يمثل حقًا أصيلًا وليس منحة.

 ننتظر تنفيذ وعد حل أزمة المعاشات

المعاشات
المعاشات 


أعرب مغاوري عن أمله في التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بما أعلنته سابقًا بشأن حل أزمة تأخر صرف المعاشات للمستحقين الجدد، اعتبارًا من الأول من أغسطس، بما يتيح لهم الحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

مواطنون لم يتقاضوا معاشاتهم منذ 8 أشهر

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المعاشات 


وقال مغاوري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم هنا القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن عددًا من المواطنين لم يتقاضوا معاشاتهم منذ فترات تراوحت بين 6 و8 أشهر، بسبب أعطال في منظومة صرف المعاشات.

زيادة المعاشات 2026
المعاشات 

وأكد أن أصحاب المعاشات المتضررين هم ضحايا خلل فني في المنظومة، ولا يتحملون مسؤولية الأزمة، مشددًا على أنه لا يجوز استمرار حرمانهم من مصدر دخلهم طوال هذه الفترة.

صرف المستحقات حق وليس منحة

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المعاشات 


وأوضح عضو مجلس النواب أن صرف المستحقات المتأخرة، حال تنفيذه، يمثل حقًا أصيلًا لأصحاب المعاشات وليس منحة، مؤكدًا أن معالجة الأزمة لا يجب أن تقتصر على صرف الأموال فقط، بل ينبغي أن تمتد إلى محاسبة المسؤولين عن الخلل الفني الذي أدى إلى تعطيل صرف المستحقات.

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المعاشات 

وقال: «حتى إذا تم صرف المعاشات، فهذا حق لأصحابه، لكن الأزمة لا يجب أن تمر مرور الكرام، ويجب إجراء مساءلة وتقصي حقائق لمعرفة أسباب الخلل الفني والمسؤولين عنه».

مطالب بالتحقيق وكشف تفاصيل التعاقد

المعاشات
وطالب مغاوري بفتح تحقيق للكشف عن أسباب الأزمة، والإعلان عن تفاصيل التعاقد مع الشركة المسؤولة عن تشغيل المنظومة، وتحديد أسباب العطل الفني والمسؤولين عنه.

وشدد عضو مجلس النواب على أن الشفافية والمحاسبة تمثلان عنصرين أساسيين لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، خاصة مع التوسع في التحول الرقمي والاعتماد المتزايد على الأنظمة الإلكترونية في تقديم الخدمات، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرار الأزمة مستقبلًا.

المعاشات أصحاب المعاشات مجلس النواب النواب

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