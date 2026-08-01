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موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026 ورابط الاستعلام والشروط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

موعد صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026 ورابط الاستعلام والشروط

موعد صرف تكافل وكرامة أغسطس 2026 ورابط الاستعلام والشروط
موعد صرف تكافل وكرامة أغسطس 2026 ورابط الاستعلام والشروط
عبد الفتاح تركي

يواصل برنامج تكافل وكرامة دوره، باعتباره أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية؛ من خلال توفير دعم نقدي يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، ومع اقتراب موعد صرف مستحقات شهر أغسطس 2026؛ ارتفعت معدلات البحث عن موعد الصرف، وطرق الاستعلام عن حالة البطاقات وقيمة الدعم المستحق، إلى جانب التعرف على شروط الحصول على الدعم والفئات المستحقة للاستفادة من البرنامج.

ويحظى برنامج تكافل وكرامة باهتمام واسع من ملايين المستفيدين في مختلف المحافظات، لما يوفره من دعم نقدي يساعد الأسر المستحقة على مواجهة متطلبات المعيشة، وهو ما يجعل موعد صرف المستحقات الشهرية من أكثر الموضوعات التي تشهد عمليات بحث مرتفعة مع بداية كل شهر.

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متى يبدأ صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أغسطس 2026؟

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لصرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة عن شهر أغسطس 2026، بداية من يوم 15 أغسطس 2026، ليستفيد منها نحو 4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بما يقارب 18 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

ويأتي صرف الدعم الشهري في إطار استمرار تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الذي يستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توفير مساعدات نقدية وفق الضوابط والمعايير المحددة.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة أغسطس 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عدة وسائل لصرف الدعم النقدي، بهدف التيسير على المستفيدين وتقليل التكدس، وتشمل المنافذ الآتية.

  • مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات.
  • ماكينات الصراف الآلي «ATM».
  • المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الدفع.
  • منافذ صرف كارت ميزة البنكي.
  • فروع بنك ناصر الاجتماعي بجميع أنحاء الجمهورية.
  • منافذ فوري.

وتوفر هذه المنافذ خيارات متعددة للمستفيدين، بما يسهم في تسهيل الحصول على الدعم النقدي خلال فترة الصرف.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026

كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2026

يمكن للمواطنين الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة وقيمة الدعم المستحق من خلال اتباع الخطوات الآتية.

  • الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي الخاص ببرنامج تكافل وكرامة.
  • إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة للاستعلام.
  • الضغط على أيقونة «استعلام».

وبعد الانتهاء من خطوات الاستعلام، تظهر للمواطن جميع البيانات المتعلقة بالبطاقة، والتي تشمل.

  • المحافظة والإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.
  • الرقم القومي واسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة.
  • نوع البطاقة «تكافل أو كرامة».
  • حالة البطاقة «سارية، تجميد، إيقاف».
  • سبب التجميد أو الإيقاف في حال وجوده.
  • قيمة المبلغ المستحق حال سريان البطاقة.

وتتيح هذه الخدمة للمستفيدين متابعة موقف بطاقاتهم والتأكد من قيمة الدعم المستحق إلكترونيًا.

تكافل وكرامة

ما شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم، وجاءت على النحو الآتي.

  • ألا يكون رب الأسرة أو الزوجة من العاملين بالوظائف الحكومية أو القطاع الرسمي.
  • أن يكون المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة أو من أصحاب الأمراض المزمنة.
  • وجود أطفال في الأسرة المتقدمة للحصول على الدعم، على أن يكونوا مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80%.
  • ألا يمتلك المتقدم أرضًا زراعية أو سيارات أو عقارات.
  • ألا يكون لدى المتقدم دخل تأميني يزيد على 400 جنيه.
  • أن تنطبق عليه معايير الاستحقاق الاجتماعية والاقتصادية التي تحددها الوزارة.

وتستهدف هذه الضوابط ضمان وصول الدعم إلى الفئات التي تستحقه وفقًا للمعايير المعتمدة.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير

من هم الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة؟

يستهدف البرنامج عددًا من الفئات الأكثر احتياجًا، وتشمل.

  • الأسر التي تعاني من الفقر.
  • الأشخاص ذوو الإعاقة.
  • كبار السن.
  • الأيتام.
  • النساء المعيلات مثل الأرامل والمطلقات.
  • الأطفال من الأسر المستحقة للدعم.

ويأتي إدراج هذه الفئات ضمن إطار برنامج الحماية الاجتماعية الذي يهدف إلى دعم الشرائح الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتها.

برنامج تكافل وكرامة يواصل دعم الأسر الأولى بالرعاية

يمثل برنامج تكافل وكرامة أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية، حيث يواصل تقديم الدعم النقدي لملايين الأسر المستحقة في مختلف المحافظات، بما يسهم في توفير مظلة حماية للفئات الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة.

صرف معاش تكافل وكرامة

ومع اقتراب موعد صرف مستحقات شهر أغسطس 2026، يواصل المستفيدون متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي لمعرفة موعد الصرف، والاستعلام عن حالة بطاقاتهم، والتأكد من قيمة الدعم المستحق، بما يضمن سهولة الحصول على الخدمات المرتبطة بالبرنامج.

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