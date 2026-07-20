رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي .. اعرف حالة بطاقتك بسهولة

تكافل وكرامة .. يواصل ملايين المواطنين البحث عن رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي، بالتزامن مع استمرار صرف الدعم النقدي لشهر يوليو 2026، حيث تتيح وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية تمكّن المستفيدين من معرفة حالة البطاقة بشكل فوري، سواء كانت سارية أو مجمدة أو موقوفة، إلى جانب الاطلاع على قيمة المبلغ المستحق، وذلك ضمن جهود الدولة لتيسير الحصول على خدمات برنامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

ويحظى برنامج تكافل وكرامة باهتمام واسع من المواطنين، باعتباره أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، إذ يستفيد منه نحو 4.7 مليون أسرة، بما يقرب من 17 مليون مواطن، بينما تستمر عمليات صرف الدعم من خلال العديد من المنافذ المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون معوقات.

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كيف تستعلم عن تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي؟

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية للاستعلام عن حالة القبول في برنامج تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي، ويمكن تنفيذها من خلال الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك».

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

الضغط على زر «استعلام».

تظهر حالة البطاقة مباشرة، سواء كانت سارية أو مجمدة أو موقوفة، مع توضيح قيمة المبلغ المستحق.

ما خطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة؟

يمكن للراغبين في الانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية، مع تقديم مجموعة من المستندات الأساسية التي تساعد في دراسة طلب الحصول على الدعم، وتشمل:

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

شهادات ميلاد الأبناء.

قيد زواج أو طلاق بحسب الحالة الاجتماعية.

تقرير طبي معتمد في حالات المرض أو الإعاقة.

ما الأوراق المطلوبة للتقديم على تكافل وكرامة؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عددًا من المستندات الواجب تجهيزها عند التقديم للحصول على دعم تكافل وكرامة، وتضم الأوراق الآتية:

بطاقة رقم قومي سارية.

شهادات الميلاد المميكنة لجميع أفراد الأسرة.

وثيقة الزواج أو الطلاق بحسب الحالة الاجتماعية.

بيان قيد دراسي للأبناء من سن 6 إلى 18 عامًا.

التقارير أو الشهادات الطبية المعتمدة في حالات الإعاقة أو الأمراض المزمنة.

ما شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة؟

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الضوابط المنظمة للاستفادة من البرنامج، والتي يجب توافرها في المتقدم، وتشمل الشروط الآتية:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيمًا داخل مصر.

ألا يقل عمر المستفيد عن 65 عامًا في بعض الحالات.

عدم الحصول على دخل ثابت من القطاع الحكومي أو الخاص.

أن يكون من ذوي الإعاقة أو المرضى المزمنين.

بالنسبة للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم، يجب ألا يقل معدل حضور الأطفال عن 80%.

عدم امتلاك المتقدم لأي أراضٍ زراعية أو عقارات.

ألا يتجاوز الدخل التأميني الشهري 400 جنيه.

أين يتم صرف معاش تكافل وكرامة؟

وفرت وزارة التضامن الاجتماعي عدة منافذ لصرف مستحقات برنامج تكافل وكرامة، بهدف تسهيل حصول المستفيدين على الدعم، وتشمل أماكن الصرف الآتية:

مكاتب البريد المصري.

ماكينات الصراف الآلي (ATM).

المحافظ الإلكترونية.

بطاقات ميزة.

لماذا يواصل برنامج تكافل وكرامة جذب اهتمام المواطنين؟

يعد برنامج تكافل وكرامة من أكبر برامج الدعم النقدي في مصر، حيث يواصل تقديم المساندة للأسر الأولى بالرعاية، مع إتاحة خدمات إلكترونية تسهل على المستفيدين متابعة حالة بطاقاتهم والاستعلام عن استحقاق الدعم باستخدام الرقم القومي، إلى جانب توفير العديد من وسائل صرف المستحقات بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة ويسر، في ظل استفادة نحو 4.7 مليون أسرة بما يقرب من 17 مليون مواطن من البرنامج.