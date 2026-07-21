قدم الشيف تامر فتحى عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم.

طريقة لفائف الدجاج بالجبن والثوم..

المكونات:

2 كوب دجاج مطبوخ (مقطعة)

1/2 كوب جبنة موتزاريلا مقطعة

1/2 كوب جبنة شيدر مقطعة

2 فص ثوم (مفروم)

2 ملعقة كبيرة زبدة

1/4 كوب كريم حامض

1/4 كوب مايونيز

4 تورتيلا كبيرة

ملح وفلفل (حسب المذاق)

بقدونس طازج (مفروم، للتزيين)

التعليمات:

تذوب الزبدة في مقلاة على حرارة متوسطة. أضف الثوم والسوتيه حتى يصبح عطراً.

في وعاء، اخلط الدجاج المقطّع والموزاريلا والجبن الشيدر والكريمة الحامضة والمايونيز والثوم السوتيه. موسم مع الملح والفلفل.

قسم خليط الدجاج بالتساوي بين التورتيلا ولفها بإحكام.

سخن مقلاة على حرارة متوسطة وحمص اللفائف لمدة 2-3 دقائق على كل جانب حتى يذوب الجبن.

تزين بالبقدونس المفروم وتقدم دافئاً.

ملاحظات:

يمكنك إضافة الخضروات مثل السبانخ أو الطماطم للحصول على نكهة وتغذية إضافية.