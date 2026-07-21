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أمير هشام: مصطفى شوبير ضمن أفضل 10 حراس في كأس العالم 2026.. وثامنًا في تقييم فيفا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام: مصطفى شوبير ضمن أفضل 10 حراس في كأس العالم 2026.. وثامنًا في تقييم فيفا

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أمير هشام، عن إنجاز جديد للحارس الدولي مصطفى شوبير، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تصنيفه ضمن قائمة أفضل 10 حراس مرمى في بطولة كأس العالم 2026.

وأوضح هشام أن مصطفى شوبير احتل المركز الثامن في التقييم الرسمي لحراس البطولة، بعد المستويات المميزة التي قدمها بقميص منتخب مصر خلال مشوار المونديال، ليحجز مكانه بين نخبة حراس العالم.

ويأتي تواجد شوبير في المركز الثامن ضمن تقييم “فيفا” بعد أداء لافت خلال البطولة، التي شهدت مشاركة 145 حارس مرمى، في إنجاز جديد للحارس المصري على الساحة الدولية.


 

الإعلامي أمير هشام مصطفى شوبير قائمة أفضل 10 حراس مرمى بطولة كأس العالم 2026 منتخب مصر

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