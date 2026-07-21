قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ريال أوفييدو الإسباني يفتح الباب أمام رحيل هيثم حسن
متحدث الكهرباء : لا تخفيف للأحمال رغم الموجة الحارة
المشدد 10 سنوات لـ 6 أشخاص في سرقة منقولات مدرسة الواسطى الثانوية بأسيوط
باريديس يتحدى الانتقادات بعد نهائي المونديال .. ويرفض الاعتذار عن اشتباكات إسبانيا
خطوات حجز موعد بالشهر العقاري إلكترونيا والأوراق المطلوبة لتقديم المعاملات
غضب برلماني من تعطيل قرارات الكهرباء .. إيهاب منصور يطالب بمحاسبة رافضي التنفيذ
صناع السينما يحتفلون بذكرى محمد خان في المركز الثقافي الروسي .. الأحد
ترامب : سنضرب أي منشأة إيرانية تصنّع سلاحًا نوويًا
نوع خضار غير متوقع يعالج الأمراض المزمنة والقلب
تقرير استخباراتي مسرّب يكشف صعوبة حسم الحرب على إيران
بعد تهديدات حوثية.. ناقلتا نفط سعوديتان تغيران وجهتهما في البحر الأحمر نحو قناة السويس
تسهيلات جديدة للمستثمرين في سيناء.. والحكومة تُقلّص المدى الزمني لإصدار الموافقات والترخيص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

يحيى الفخراني : حق الأداء العلني ضرورة لحماية الفنانين .. والدولة مطالبة بتفعيله

يحيى الفخراني
يحيى الفخراني
عادل نصار

أكد الفنان الكبير الدكتور يحيى الفخراني أن تطبيق حق الأداء العلني يمثل قضية مهمة لحماية حقوق الفنانين والمبدعين، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق بالجوائز أو التكريمات، بل بضمان حياة كريمة للفنان بعد سنوات العطاء.

وقال يحيى الفخراني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الإعلاميان شادي شاش وآية عبدالرحمن، إن اهتمامه بهذا الملف بدأ منذ فترة توليه عضوية مجلس الشيوخ، موضحًا أن ما دفعه للمطالبة به هو رؤيته لعدد من النجوم الكبار الذين قدموا أعمالًا مؤثرة ولم يحصلوا على دخل يضمن لهم الاستقرار المادي في مراحل متقدمة من حياتهم.

وأضاف أن هذه القضية لا تمثل مسؤولية فردية فقط، بل هي مسؤولية تقع على عاتق الدولة أيضًا، مشيرًا إلى أن التاريخ شهد حالات مؤسفة لفنانين كبار تدهورت أوضاعهم المعيشية رغم ما قدموه من إسهامات فنية خالدة.

وأوضح الفخراني أن تطبيق حق الأداء العلني لا ينبغي النظر إليه باعتباره عبئًا على صناعة الفن، رافضًا ما يثار حول أنه قد يؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج أو تقليل عدد الأعمال الفنية، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بتنظيم حق أصيل للمبدعين.

وأشاد بجهود الفنان ياسر جلال والدكتور أشرف زكي في متابعة هذا الملف والدفاع عن حقوق الفنانين، مؤكدًا أن تفعيل هذا الحق ينعكس على صورة الفن المصري في المنطقة العربية، خاصة أن أعمال الفنانين المصريين تحظى بجمهور واسع خارج مصر.

وشدد الفخراني على أن القضية ليست صراعًا بين الفنان والمنتج، موضحًا أن المنتج يحصل على حقوقه وفقًا لطبيعة عمله، بينما يضمن حق الأداء العلني للمبدع عائدًا مستحقًا عن استغلال أعماله، بما يحقق التوازن بين جميع أطراف الصناعة الفنية.

يحيى الفخراني الفنان يحيى الفخراني الاداء العلني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

الأرصاد

الأربعاء والخميس.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الاهلي

فرج عامر: لاعب الأهلي المعار للنرويج تحول إلى ماكينة أهداف.. والأحمر ينتظر موسما مختلفا

صورة أرشيفية

عمرة بلا قيود طوال العام.. السعودية تُدشن تأشيرة متعددة الدخول بمرونة غير مسبوقة للمعتمرين

كوكوريلا - ميسي

أراد طردي.. كوكوريلا يكشف تفاصيل أزمته مع ميسي في نهائي المونديال

زيزو وإمام عاشور

نظير 8 ملايين دولار.. اتحاد جدة يتمسك بـ نجم الأهلي| خاص

بالصور

الشخير وإنقطاع النفس يسبب مشكلة خطيرة للرجال.. دراسة صادمة

كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟
كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟
كيف يؤثر انقطاع النفس أثناء النوم على القدرة الجنسية للرجال؟

5 فوائد صحية للمرتبة الجيدة .. كيف تحمي العمود الفقري وتعزز جودة النوم؟

فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية
فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية
فوائد صحية للنوم على المرتبة المثالية

اكتئاب ما بعد الولادة لا يصيب الأمهات وحدهن .. دراسة تكشف أعراضًا مختلفة في الآباء الجدد

ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟
ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟
ما هو اكتئاب ما بعد الولادة لدى الآباء؟

نشرة المرأة والمنوعات | علامات تدل على وجود بق الفراش.. هل التعرق الزائد أثناء النوم علامة على مشكلة صحية؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

وعود لاعيبة إسبانيا

وعدوا بأشياء مجنونة قبل النهائي.. فهل ينفذ نجوم إسبانيا ما قالوه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد