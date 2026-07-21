شركات أمريكية كبرى تعتزم الاستثمار داخل اقتصادية قناة السويس في الصناعة واللوجستيات

بحث رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين،مع ستيف هاينز مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك، لا سيما بمجالات الصناعة والخدمات اللوجستية، فضلا عن استعراضه أبرز مقومات الهيئة كوجهة مفضلة للاستثمار العالمي.

جاء ذلك خلال استقباله مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، والوفد المرافق له، وذلك في مقر الهيئة بالعاصمة الجديدة،في حضور عدد من القيادات التنفيذية للهيئة، وممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة.

قدم وليد جمال الدين، في مستهل اللقاء، عرضًا تقديميًّا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تناول خلاله أبرز المزايا التنافسية للمنطقة وما تتبناه من منهجية تقريب مناطق التصنيع والإنتاج من الأسواق المستهدفة بالاعتماد على التكامل بين المناطق الصناعية واللوجستية والمواني البحرية التابعة لها على البحرين المتوسط والأحمر، مدعومة باتفاقيات التجارة الحرة الدولية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية وتسمح لها بالتموضع كحلقة وصل بين المستثمرين داخلها وأكثر من ملياري مستهلك عالميًّا، ومنصات إلكترونية للتشبيك الصناعي والخدمات اللوجستية، وجاهزية كبرى على مستوى المرافق والبنية التحتية، وشبكات الطرق والسكك الحديدية والأنفاق التي تربط مناطق الهيئة بباقي أنحاء الجمهورية، مما يساهم في دعم الإنتاج والتصدير.

وأكد رئيس اقتصادية قناة السويس، خلال اللقاء، حرص الهيئة الكبير على التعاون مع مجتمع الأعمال الأمريكي، لما تملكه الشركات الأمريكية من خبرات واسعة في مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية، لافتًا إلى تطلعه للقيام بجولة ترويجية مرتقبة خلال العام المالي الحالي للولايات المتحدة لتوسيع أطر التعاون مع الشركات الأمريكية، في ظل العلاقات المتميزة بين مصر والولايات المتحدة .. مشيرًا إلى أن اقتصادية قناة السويس تمثل النموذج الفاعل لمواجهة كافة التحديات العالمية.

من جانبه، أعرب مساعد وزير التجارة الأمريكي، عن سعادته بالتعرف على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وما تقدمه من مزايا تنافسية، مبديًا إعجابه بمدى التطور الذي تشهده على مستوى المشروعات بالمواني، والبنية التحتية، فضلًا عن المرونة والديناميكية التي تتمتع بها، مؤكدًا تطلعه لمزيد من التعاون في المستقبل القريب.

وأكد ستيف هاينز أن المنطقة الاقتصادية تمثل فرصة متميزة كخيار استثماري للشركات الأمريكية في العديد من القطاعات.