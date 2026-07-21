على حمام السباحة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة

لفتت الإعلامية وملكة جمال مصر السابقة فرح شعبان الأنظار بأحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث شاركت متابعيها مقطع فيديو استعرضت خلاله إطلالة صيفية أنيقة، نالت إعجاب جمهورها وتفاعل معها الآلاف.

تفاصيل إطلالة فرح شعبان

واعتمدت فرح شعبان إطلالة تجمع بين البساطة والأنوثة، مرتدية فستانًا طويلًا باللون الوردي بدون أكمام، تميز بقماش ذي نقوش بارزة منحت التصميم لمسة عصرية وناعمة تناسب أجواء الصيف.

وجاء التصميم بقصة مريحة وانسيابية، ما أضفى على الإطلالة طابعًا أنيقًا بعيدًا عن المبالغة، بينما نسقت الفستان مع مجموعة من الإكسسوارات الذهبية الرقيقة التي أكملت مظهرها.

فرح شعبان

تسريحة شعر أنيقة ولمسات ناعمة

واعتمدت فرح شعبان تسريحة ذيل الحصان المرتفع مع لف خصلة من الشعر حول الربطة، وهو ما أبرز طول شعرها ولمعانه، كما اختارت مكياجًا هادئًا بألوان طبيعية ارتكز على توحيد لون البشرة مع لمسات ناعمة للعينين وشفاه بدرجات النيود، ليحافظ على الطابع الصيفي الهادئ للإطلالة.

فرح شعبان

كما ارتدت أقراطًا صغيرة وسلسلة رفيعة مع سوار معدني، لتمنح مظهرها لمسة من الرقي دون مبالغة.

وحصد الفيديو تفاعلًا واسعًا من متابعي فرح شعبان، الذين أشادوا بأناقة اختيارها للفستان الوردي، وتسريحة الشعر البسيطة، إلى جانب الإطلالة الطبيعية التي عكست أجواء الصيف وأبرزت أسلوبها الهادئ في اختيار الأزياء.