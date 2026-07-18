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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بلوك كاجوال وتنورة قصيرة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور

ساندي
ساندي

لفتت الفنانة والمطربة ساندي الأنظار بإطلالة صيفية عصرية، جمعت بين البساطة والأناقة، خلال أحدث جلسة تصوير شاركتها مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اختارت تنسيقًا كاجوال يناسب أجواء الصيف ويعكس ذوقها المميز في اختيار الأزياء.

تفاصيل إطلالة ساندي

وظهرت ساندي مرتدية تي شيرت أبيض بطابع شبابي يحمل طبعة جرافيكية باللونين الأبيض والأسود، ونسقته مع تنورة قصيرة باللون الأسود بتصميم غير متماثل أضفى لمسة عصرية على الإطلالة.

واعتمدت الفنانة جوارب سوداء طويلة شفافة مع حذاء مسطح باللون الأسود، وهو ما منح إطلالتها مزيجًا من الراحة والأناقة، بينما أكملت اللوك بحقيبة يد كبيرة باللون الأسود جاءت متناسقة مع باقي القطع.

ساندي

أكسسوارات بسيطة ولمسات عصرية

حرصت ساندي على اختيار نظارة شمسية سوداء بتصميم مستطيل، إلى جانب عقد ذهبي رقيق وأساور بسيطة، لتضفي لمسة راقية دون مبالغة، بما يتماشى مع صيحة الإطلالات الكاجوال الأنيقة.

ساندي

تسريحة شعر ناعمة ومكياج هادئ

اعتمدت المطربة شعرًا أسود طويلًا منسدلًا مع غرة أمامية، وهي تسريحة أبرزت ملامح وجهها ومنحتها إطلالة شبابية لافتة، كما اختارت مكياجًا ناعمًا بألوان هادئة ركز على توحيد لون البشرة مع لمسات خفيفة على الشفاه، ليحافظ على الطابع الطبيعي للإطلالة.

ساندي

أجواء صيفية في موقع التصوير

التقطت الصور في مكان مفتوح تحيط به المساحات الخضراء وأشجار النخيل، مع تصميم معماري عصري، وهو ما أضفى أجواءً صيفية مريحة وانسجم مع طبيعة الإطلالة الكاجوال التي اختارتها ساندي.

وبهذه الإطلالة، واصلت الفنانة ساندي جذب الأنظار بإطلالاتها البسيطة والأنيقة، مؤكدة أن التنسيق الهادئ والاعتماد على القطع الكلاسيكية يمكن أن يصنع مظهرًا عصريًا يواكب أحدث صيحات الموضة.

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