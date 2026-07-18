تجديد حبس أدمن صفحة بتهمة بيع المخدرات أون لاين في الجيزة

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادي.

المواد المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادي.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وهو عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكتور بالجيزة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وحيازته الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتم بإرشاده ضبط كمية من الأقراص المخدرة.

واتخذت الإجراءات القانونية.