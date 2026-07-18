منال عوض تشارك باحتفالية القنصلية المصرية في أسطنبول بذكرى ثورة 23 يوليو

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاحتفال الذي أقامته القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في أسطنبول، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، وذلك على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري لمجموعة الدول الثماني النامية حول البيئة، للتحضير لقمة المناخ القادمة في أنطاليا، وذلك بحضور السفير حاتم الألفي القنصل العام في أسطنبول، وعدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين وممثلي الحكومة التركية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين، إلى جانب أبناء الجالية المصرية في تركيا.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن ثورة 23 يوليو ستظل علامة فارقة في التاريخ المصري، مشيرة إلى أن مصر تشهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي نهضة تنموية غير مسبوقة في مختلف القطاعات، بما يعكس استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحقيق حياة كريمة لأبناء الشعب المصري.

وقدمت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، التهنئة، إلى أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج بمناسبة الذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو المجيدة، معربة عن تمنياتها بأن يديم الله على مصر نعمة الأمن والاستقرار، وأن تواصل الدولة مسيرة التنمية والازدهار تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.