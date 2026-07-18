أحمد موسى: منتخب مصر الوحيد اللي خلى الأرجنتين تتسحل في أرض الملعب

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن منتخب الفيفا الأرجنتيني الفاسد ارتكب 90 جريمة في مباريات المونديال ولم يحصلوا إلا على 6 إنذارات .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الفيفا عايزة تدي كأس العالم إلى الأرجنتين ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الأرجنتين ملعبتش كورة في ماتش منتخب مصر وإحنا المنتخب الوحيد اللي خلى الأرجنتين تتسحل في أرض الملعب ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" هدف زيكو التاريخي أمام الأرجنتين تم إلغاؤه بأوامر من الفيفا".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" نتمنى ان يحصل منتخب أسبانيا على كأس العالم والماتادور يستحق الحصول على كأس العالم ولكن الفيفا أقوى ".

