بيكسبوا بالبلطجة.. أحمد موسى: الأرجنتتين ارتكبت 31 جريمة في ماتش إنجلترا بالمونديال

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن العالم بأكمله يعلم فضائح وفساد الفيفا بسبب منتخب الأرجنتين في المونديال.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "ترامب قال لإنفانتينو إن المنتخب اللي بتشجعه لو خسر؛ مش هتكون كرة القدم بتقدم سعادة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "إنفانتينو والتحكيم ساعدوا الأرجنتين للوصول إلى نهائي كأس العالم، ومنتخب الأرجنتين سرق الفوز من الدور الـ 32 وحتى النهائي".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "حق ربنا الأرجنتنين كانت تخرج من الدور الأول في المونديال".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن "الأرجنتتين ارتكبت 31 جريمة في ماتش إنجلترا بالمونديال، وكان لازم يطرد منهم واحد في أول ربع ساعة"، مضيفا: "بلاقي بعض الناطقين بالعربية بيشجعوا ميسي، ودول بيكسبوا بالبلطجة".

