نجوى فؤاد تدعم تفعيل حق الأداء العلني : ده حقنا | خاص

أكدت الفنانة نجوى فؤاد دعمها لتفعيل حق الأداء العلني للفنانين، مشيرة إلى أن هذا الحق يمثل حماية الفنانين وأسرهم ، خاصة مع استمرار عرض الأعمال الفنية وتحقيقها عائدات كبيرة.

وقالت نجوى فؤاد في تصريح خاص لموقع"صدى البلد" إنها تؤيد تفعيل حق الأداء العلني، معلقة: ده حقنا والفنانين زمان كانوا يحصلون على مبالغ بسيطة مقابل أعمالهم، رغم استمرار عرضها وتحقيقها إيرادات كبيرة.

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وأوضحت نجوى فؤاد أن تطبيق هذا النظام متاح في عدد من الدول منذ سنوات، مشيرة إلى أهمية وجود صندوق يخصص لدعم الفنانين وأسرهم من العائدات الناتجة عن عرض الأعمال الفنية.

وأضافت نجوي فؤاد ، معلقة: "في عائلات فنانين كبار رحلوا وسابوا أولاد وحريم وأهالي محتاجين، خصوصًا في ظل الغلاء اللي إحنا فيه"، مؤكدة أن تفعيل حق الأداء العلني سيكون خطوة مهمة لحفظ حقوق الفنانين".

تفعيل "حق الأداء العلني

وكان أثار مقترح الفنان والنائب ياسر جلال بشأن تفعيل "حق الأداء العلني" للفنانين جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني، بين مؤيدين يرون أنه خطوة مهمة لحماية حقوق المبدعين، وآخرين يناقشون آليات تطبيقه وتأثيره على صناعة السينما.

نجوم الفن يدعمون مقترح ياسر جلال

وحظي المقترح بدعم عدد كبير من نجوم الفن، الذين أكدوا أهمية حفظ حقوق الفنانين عن أعمالهم، خاصة مع استمرار عرض الأعمال الفنية وانتقالها إلى المنصات الرقمية، بينما عاد النقاش حول حقوق المبدعين وورثتهم إلى الواجهة من جديد.

ومن أبرز الفنانين الذين دعموا هذه الخطوة محمود حميدة، هاني رمزي، إلهام شاهين، باسم سمرة، فتحي عبد الوهاب، يوسف الشريف، هشام ماجد، شيكو، غادة عادل، عمرو سعد، سهر الصايغ، ميرفت أمين ومي عمر، مؤكدين أن تفعيل حق الأداء العلني يمثل خطوة مهمة للحفاظ على قيمة عطاء الفنانين وصون حقوقهم.

حق الأداء العلني

وأثار ملف حق الأداء العلني جدلًا داخل الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة، خاصة حول طريقة تطبيقه والجهة التي ستتحمل الالتزامات المالية المرتبطة به.

وكان تحدث المنتج هشام عبدالخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، عن الجدل الدائر، موضحًا أن الأمر يرتبط بتفسير قانون الملكية الفكرية الصادر عام 2002، والذي يتضمن حقوقًا مجاورة لحق المؤلف.

وأشار عبدالخالق إلى أن تطبيق حق الأداء العلني يحتاج إلى وضع قواعد واضحة تحدد العلاقة بين الفنانين والمنتجين، مؤكدًا أن العقود بين الطرفين تلعب دورًا مهمًا في تحديد الحقوق والالتزامات.

وأوضح أن الهدف هو الوصول إلى صيغة تضمن حصول الفنانين على حقوقهم، وفي الوقت نفسه تحافظ على استقرار صناعة السينما، خاصة مع وجود مخاوف من أن يؤدي التطبيق غير المنظم إلى أعباء إضافية على جهات الإنتاج.

نقابة المهن السينمائية توجه الشكر للفنان ياسر جلال

ووجهت نقابة المهن السينمائية شكر وتقدير إلى الفنان والنائب ياسر جلال، تقديرًا لجهوده في دعم المبادئ القانونية الخاصة بحماية الملكية الفكرية والحقوق المجاورة لحق المؤلف.

وأكدت النقابة أن هذه الجهود تأتي في صالح دعم وحماية حقوق الفنانين في الأداء العلني، وضمان حصولهم على حقوقهم داخل مصر وخارجها، مع السعي لاستكمال الإجراءات والتشريعات اللازمة لتفعيل هذه الحقوق.