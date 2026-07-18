قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تجمع معاني التوحيد.. سر عظمة ذكر «لا حول ولا قوة إلا بالله»
موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
نجوى فؤاد تدعم تفعيل حق الأداء العلني : ده حقنا | خاص
الجيش الأمريكي: الحصار البحري على إيران مستمر لمنع حركة السفن إلى موانئها
اتوفى معاه 5 من الفيوم.. آخر كلمات مصري ضحية حادث تسرب الغاز بالسعودية
سيد عبد الحفيظ: الزمالك خسر ذهابًا وإيابًا في آخر 3 مشاركات بدوري أبطال أفريقيا
بعد مقتل جنود أمريكيين| إسرائيل تستعد لتصعيد سريع مع إيران.. وواشنطن تحذر رعاياها حول العالم
مش هسيب طفل جاهل.. عمرو أديب يطالب بخطة وطنية لإنقاذ أطفال مصر
وزارة الزراعة ترد على فيديو «زيادة وزن الموز»: ادعاءات غير علمية تثير البلبلة
كوبارسي قبل نهائي المونديال: اللعب أمام ميسي حلم تحقق.. وألفاريز أخطر أسلحة الأرجنتين
تشكيل إنجلترا وفرنسا في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجوى فؤاد تدعم تفعيل حق الأداء العلني : ده حقنا | خاص

نجوي فؤاد
نجوي فؤاد
تقى الجيزاوي

أكدت الفنانة نجوى فؤاد دعمها لتفعيل حق الأداء العلني للفنانين، مشيرة إلى أن هذا الحق يمثل حماية الفنانين وأسرهم ، خاصة مع استمرار عرض الأعمال الفنية وتحقيقها عائدات كبيرة.

وقالت نجوى فؤاد في تصريح خاص لموقع"صدى البلد" إنها تؤيد تفعيل حق الأداء العلني، معلقة: ده حقنا والفنانين زمان  كانوا يحصلون على مبالغ بسيطة مقابل أعمالهم، رغم استمرار عرضها وتحقيقها إيرادات كبيرة.

وأوضحت نجوى فؤاد أن تطبيق هذا النظام متاح في عدد من الدول منذ سنوات، مشيرة إلى أهمية وجود صندوق يخصص لدعم الفنانين وأسرهم من العائدات الناتجة عن عرض الأعمال الفنية.

وأضافت نجوي فؤاد ، معلقة: "في عائلات فنانين كبار رحلوا وسابوا أولاد وحريم وأهالي محتاجين، خصوصًا في ظل الغلاء اللي إحنا فيه"، مؤكدة أن تفعيل حق الأداء العلني سيكون خطوة مهمة لحفظ حقوق الفنانين".

تفعيل "حق الأداء العلني

وكان أثار مقترح الفنان والنائب ياسر جلال بشأن تفعيل "حق الأداء العلني" للفنانين جدلًا واسعًا داخل الوسط الفني، بين مؤيدين يرون أنه خطوة مهمة لحماية حقوق المبدعين، وآخرين يناقشون آليات تطبيقه وتأثيره على صناعة السينما.

نجوم الفن يدعمون مقترح ياسر جلال 

وحظي المقترح بدعم عدد كبير من نجوم الفن، الذين أكدوا أهمية حفظ حقوق الفنانين عن أعمالهم، خاصة مع استمرار عرض الأعمال الفنية وانتقالها إلى المنصات الرقمية، بينما عاد النقاش حول حقوق المبدعين وورثتهم إلى الواجهة من جديد.

ومن أبرز الفنانين الذين دعموا هذه الخطوة محمود حميدة، هاني رمزي، إلهام شاهين، باسم سمرة، فتحي عبد الوهاب، يوسف الشريف، هشام ماجد، شيكو، غادة عادل، عمرو سعد، سهر الصايغ، ميرفت أمين ومي عمر، مؤكدين أن تفعيل حق الأداء العلني يمثل خطوة مهمة للحفاظ على قيمة عطاء الفنانين وصون حقوقهم.

حق الأداء العلني

وأثار ملف حق الأداء العلني جدلًا داخل الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة، خاصة حول طريقة تطبيقه والجهة التي ستتحمل الالتزامات المالية المرتبطة به.

وكان تحدث المنتج هشام عبدالخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، عن الجدل الدائر، موضحًا أن الأمر يرتبط بتفسير قانون الملكية الفكرية الصادر عام 2002، والذي يتضمن حقوقًا مجاورة لحق المؤلف.

وأشار عبدالخالق إلى أن تطبيق حق الأداء العلني يحتاج إلى وضع قواعد واضحة تحدد العلاقة بين الفنانين والمنتجين، مؤكدًا أن العقود بين الطرفين تلعب دورًا مهمًا في تحديد الحقوق والالتزامات.

وأوضح أن الهدف هو الوصول إلى صيغة تضمن حصول الفنانين على حقوقهم، وفي الوقت نفسه تحافظ على استقرار صناعة السينما، خاصة مع وجود مخاوف من أن يؤدي التطبيق غير المنظم إلى أعباء إضافية على جهات الإنتاج.

نقابة المهن السينمائية توجه الشكر للفنان ياسر جلال 

ووجهت نقابة المهن السينمائية شكر وتقدير إلى الفنان والنائب ياسر جلال، تقديرًا لجهوده في دعم المبادئ القانونية الخاصة بحماية الملكية الفكرية والحقوق المجاورة لحق المؤلف.

وأكدت النقابة أن هذه الجهود تأتي في صالح دعم وحماية حقوق الفنانين في الأداء العلني، وضمان حصولهم على حقوقهم داخل مصر وخارجها، مع السعي لاستكمال الإجراءات والتشريعات اللازمة لتفعيل هذه الحقوق.

نجوى فؤاد حق الأداء العلني للفنانين ياسر جلال حق الأداء العلني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه أكثر من 1800 جنيه

مباراة مصر و الأرجنتين

مونديال المؤامرات.. كيف استفاد ميسي من الفار والذكاء الاصطناعي في تخطي مصر والوصول إلى نهائي كأس العالم ؟

الشاب والتريلا

مأساة تهز الفيوم.. انقلاب تريلا فوق سيارة ملاكي وشاب يودع الحياة داخلها

استعلام عن القضايا المرفوعة ضدك

وداعاً لطوابير المحاكم.. كيفية الاستعلام عن القضايا المرفوعة ضدك أون لاين

محمد صلاح

بعد ارتباط اسمه بهم.. بشكتاش يصدر بيانًا رسميًا بشأن التعاقد مع محمد صلاح

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2026 والمواد التي انتهى تصحيحها بالكنترولات|تفاصيل عاجلة

الزمالك

خبير لوائح يكشف المبلغ المطلوب لرفع إيقاف القيد عن الزمالك

احمد العوضي والفتاة

بلف وراه بقالي سنين.. صاحبة فيديو أحمد العوضي تكشف سر ملاحقته في السينما

ترشيحاتنا

موز

حقيقة صادمة عن الموز.. هل يزداد وزنه 80% بعد الحصاد؟

جولة

جولة مسئولين بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمطوبس

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

منال عوض تشارك باحتفالية القنصلية المصرية في أسطنبول بذكرى ثورة 23 يوليو

بالصور

خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية صيف 2026 بمشاركة كبار نجوم الطرب

حفلات الأوبرا لصيف 2026
حفلات الأوبرا لصيف 2026
حفلات الأوبرا لصيف 2026

أحدث 5 سيارات كهربائية في السوق المصري ‏

أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية
أحدث 5 سيارات كهربائية

بلوك كاجوال وتنورة قصيرة.. ساندي تثير الجدل في أحدث ظهور

ساندي
ساندي
ساندي

حملات مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط إلى الشوارع بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة.. موعد نتيجة الثانوية العامة | تفاصيل هامة

إيمان عبد اللطيف

درجة الحرارة 41.. الأرصاد تُحذر من طقس الأيام المُقبلة | تفاصيل

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| إيران تعلن وقف التزاماتها بمذكرة التفاهم مع واشنطن

إيمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| حقيقة انتقال محمد صلاح إلى نادي بشكتاش التركي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ارحموا من في الأرض

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

المزيد