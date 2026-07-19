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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرنسا تنهار.. إنجلترا تحرز الهدف الثالث فى شباك الديوك بالمونديال

انجلترا وفرنسا
انجلترا وفرنسا
رباب الهواري

واصل منتخب إنجلترا فرض سيطرته على مجريات مواجهة فرنسا، بعدما نجح بوكايو ساكا في تسجيل الهدف الثالث، ليمنح منتخب بلاده أفضلية كبيرة خلال لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم 2026.

وجاء الهدف بعد أداء هجومي منظم للمنتخب الإنجليزي، الذي استغل المساحات في دفاع فرنسا وواصل الضغط حتى تمكن من توسيع الفارق، ليقترب بقوة من حسم المباراة وإنهاء البطولة في المركز الثالث
 

ومنذ انطلاق اللقاء ظهر المنتخب الإنجليزي بصورة أكثر توازنًا على المستويين الدفاعي والهجومي، ونجح لاعبوه في استغلال الفرص التي أتيحت لهم، بينما عانى المنتخب الفرنسي من صعوبة في مجاراة سرعة التحولات الهجومية لمنافسه، وهو ما انعكس على النتيجة.

ودخل منتخب إنجلترا المباراة بتشكيل ضم دين هندرسون في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع إزري كونسا، ومارك جيهي، وجد سبينس، وجاريل كوانساه. وفي خط الوسط شارك ديكلان رايس إلى جانب مورجان روجرز وإيبيريتشي إيزي، بينما قاد الهجوم الثلاثي بوكايو ساكا، وماركوس راشفورد، وإيفان توني.

في المقابل، حاول المنتخب الفرنسي العودة إلى أجواء اللقاء من خلال تكثيف هجماته والضغط على دفاع إنجلترا، إلا أن التنظيم الدفاعي الجيد للمنتخب الإنجليزي حال دون تقليص الفارق، مع تألق اللاعبين في إغلاق المساحات والحفاظ على التقدم.

ويأمل المنتخب الإنجليزي في إنهاء مشاركته في كأس العالم بأفضل صورة ممكنة عبر حصد المركز الثالث، بعد أن ودع البطولة من الدور نصف النهائي، فيما يسعى المنتخب الفرنسي إلى تجاوز صدمة التأخر والبحث عن العودة قبل نهاية اللقاء، من أجل الظفر بالميدالية البرونزية.

ويعكس الأداء الذي قدمه المنتخب الإنجليزي خلال المباراة رغبة واضحة في إنهاء مشواره العالمي بانتصار مستحق، خاصة مع الفاعلية الهجومية والانضباط التكتيكي الذي ظهر به اللاعبون، في حين بات المنتخب الفرنسي مطالبًا برد فعل قوي إذا أراد تغيير مسار المباراة قبل إطلاق صافرة النهاية. 


 

انجلترا فرنسا كأس العالم اخبار الرياضة

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