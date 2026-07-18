مكمل غذائي غير متوقع يخفض السكر

تعد ارتفاع نسبة السكر في الدم من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار.

ووفقا لموقع tuasaude اليكم تأثير أوميجا3 على نسبة السكر في الدم.

تنظيم مستويات الجلوكوز

تشير بعض الدراسات إلى أن أوميغا 3 قد تساعد في خفض مستويات الجلوكوز في الدم عن طريق تحسين حساسية الأنسولين، وهو أمر مهم في إدارة مرض السكري من النوع 2.

أظهرت دراسة أجراها ثوتا وآخرون عام 2020 أن تناول كبسولات أوميجا-3 التي تحتوي على 1 جرام من زيت السمك (430 ملغ من حمض الدوكوساهيكسانويك و60 ملج من حمض الإيكوسابنتاينويك) يُخفض مستويات الأنسولين و تشير هذه النتائج إلى أن مكملات أوميجا-3 قد تُساعد في تقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني .

تحسين وظائف الدماغ

يُعدّ أوميجا-3 عنصرًا غذائيًا هامًا لصحة الدماغ و يتكون حوالي 60% من الدماغ من الدهون، ويُعتبر أوميجا-3 أحد الدهون الأساسية اللازمة لوظائف الدماغ السليمة.

قد يرتبط انخفاض مستويات أوميجا-3 بمشاكل في التعلم والذاكرة. ويمكن أن يساعد الحصول على كمية كافية من أوميجا-3 في حماية خلايا الدماغ ودعم الذاكرة والتركيز واتخاذ القرارات.