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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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سعر الذهب عيار 21 الآن بعد تراجعه أكثر من 1800 جنيه

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال

واصل سعر الذهب اليوم في مصر تراجعه خلال تعاملات اليوم السبت 18 يوليو 2026، ليسجل انخفاضًا جديدًا في مختلف الأعيرة، وسط استمرار الضغوط العالمية الناتجة عن قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر داخل السوق.

وشهدت تعاملات اليوم انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالأمس، حيث فقد جرام الذهب عيار 21 نحو 60 جنيهًا، بينما تراجع سعر الجنيه الذهب بنحو 480 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب اليوم في مصر المستويات التالية وقت كتابة التقرير:

  • عيار 24: 6640 جنيهًا للبيع، و6585 جنيهًا للشراء.
  • عيار 21: 5810 جنيهات للبيع، و5760 جنيهًا للشراء.
  • عيار 18: 4980 جنيهًا للبيع، و4935 جنيهًا للشراء.
  • عيار 14: 3875 جنيهًا للبيع، و3840 جنيهًا للشراء.
  • الجنيه الذهب: 46480 جنيهًا للبيع، و46080 جنيهًا للشراء.
  • الأونصة بالجنيه المصري: 206525 جنيهًا للبيع، و204750 جنيهًا للشراء.
  • دولار الصاغة: 51.65 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية 

ويضاف بين 65 -300 جنيه مصنعية على سعر الجرام ، وتختلف المصنعية بين تاجر إلى آخر وحسب المشغولات والعيار.

عيار 21 يواصل خسائره بعد القمة التاريخية

يعد الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا داخل السوق ، ولذلك يحظى باهتمام واسع من المواطنين.

سجل عيار 21 انخفاضًا بحوالي 1860 جنيهًا من أعلى مستوى تاريخي سجله في مارس الماضي عندما وصل إلى 7650 جنيهًا للجرام.

ويعكس هذا الانخفاض حجم التصحيح الذي يشهده سعر الذهب اليوم في مصر بعد سلسلة الارتفاعات القوية التي سجلها خلال الأشهر الماضية.

سعر الذهب الآن في مصر

أسعار الذهب عيار 21 بمختلف الأوزان

وجاءت أسعار الذهب عيار 21 وفقًا للأوزان المختلفة على النحو التالي:

  • جرام واحد: 5760 جنيهًا للشراء و5810 جنيهات للبيع.
  • 5 جرامات: 28800 جنيه للشراء و29050 جنيهًا للبيع.
  • 10 جرامات: 57600 جنيه للشراء و58100 جنيه للبيع.
  • 25 جرامًا: 144000 جنيه للشراء و145250 جنيهًا للبيع.
  • 50 جرامًا: 288000 جنيه للشراء و290500 جنيه للبيع.
  • 100 جرام: 576000 جنيه للشراء و581000 جنيه للبيع.
  • 150 جرامًا: 864000 جنيه للشراء و871500 جنيه للبيع.
  • 200 جرام: 1152000 جنيه للشراء و1162000 جنيه للبيع.
  • 250 جرامًا: 1440000 جنيه للشراء و1452500 جنيه للبيع.

وتساعد هذه الأسعار المستثمرين والراغبين في شراء الذهب بكميات مختلفة على متابعة سعر الذهب اليوم في مصر بصورة دقيقة.

لماذا تراجع سعر الذهب اليوم في مصر؟

يرتبط انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بعدة عوامل عالمية، يأتي في مقدمتها:

  • استمرار قوة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية.
  • ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
  • انخفاض الطلب العالمي على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا ثابتًا.
  • ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية الأمريكية.
  • تأثر السوق المحلية بالتحركات العالمية وسعر صرف الدولار.

وتؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى ممارسة ضغوط قوية على أسعار الذهب، سواء عالميًا أو داخل الأسواق.

قرار الفيدرالي الأمريكي وتأثيره على الذهب

من أبرز الأسباب التي أثرت في سعر الذهب اليوم في مصر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى 3.5% خلال اجتماعه الأخير، والذي يعد أول اجتماع للسياسة النقدية برئاسة كيفن وارش.

ويعكس هذا القرار استمرار السياسة النقدية المتشددة، بهدف السيطرة على معدلات التضخم، وهو ما يدعم قوة الدولار الأمريكي ويؤثر سلبًا على أسعار الذهب عالميًا.

ويؤكد محللون أن استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة يقلل من جاذبية الذهب، لأن المستثمرين يتجهون نحو الأصول التي تحقق عائدًا أعلى.

سعر الذهب

هل يستمر تراجع أسعار الذهب؟

تشير التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب في سعر الذهب اليوم في مصر خلال الفترة المقبلة، مع ترقب الأسواق لصدور بيانات اقتصادية أمريكية جديدة قد تحدد اتجاهات السياسة النقدية للفيدرالي.

كما ستظل أسعار الذهب مرتبطة بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • تحركات الدولار الأمريكي.
  • عوائد سندات الخزانة.
  • قرارات الاحتياطي الفيدرالي.
  • سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.
  • حجم العرض والطلب داخل سوق الصاغة.

وأي تغير في هذه العوامل قد يدفع الذهب إلى موجة صعود جديدة أو استمرار الانخفاض خلال الأسابيع المقبلة.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب؟

التراجعات الحالية قد تمثل فرصة للراغبين في شراء الذهب بغرض الادخار طويل الأجل، خاصة بعد انخفاض الأسعار بصورة ملحوظة مقارنة بالمستويات القياسية التي سجلها السوق في مارس الماضي.

لكن في المقابل، ينصح بمتابعة سعر الذهب اليوم في مصر بصورة يومية، وعدم اتخاذ قرارات الشراء أو البيع بناءً على تحركات يوم واحد فقط، نظرًا لاستمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية والمحلية.

ويظل الذهب واحدًا من أهم أدوات التحوط والحفاظ على القيمة، رغم التقلبات التي يشهدها خلال الفترات الأخيرة.

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