التعامل مع 3 حرائق متفرقة جراء سقوط شظايا في مناطق سكنية بالكويت

أعلن المتحدث باسم قوة الإطفاء العام الكويتية، العميد محمد بدر إبراهيم، أن فرق قوة الإطفاء العام تعاملت مع 3 حرائق متفرقة اندلعت نتيجة سقوط شظايا في عدد من المناطق السكنية وتمكنت من السيطرة عليها وإخمادها فيما اقتصرت الأضرار على المادية دون تسجيل أي إصابات.

وأشار المتحدث في بيان اليوم إلى أن فرق الإطفاء تمكنت ظهر اليوم من السيطرة على حريقين اندلعا في موقعين مختلفين في البلاد وذلك إثر استهدافهما ضمن الهجمات المعادية الناتجة عن العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف البلاد.



وأضاف أن في الموقع الأول شاركت 5 فرق إطفاء بمساندة من فرق إطفاء القطاع النفطي، فيما شاركت 3 فرق إطفاء في الموقع الثاني.



وأوضح العميد محمد بدر أن فرق الإطفاء باشرت فور وصولها أعمال المكافحة والسيطرة على الحريقين وقد أسفر الحادث في الموقع الأول عن إصابة عدد من رجال الإطفاء وأحد العاملين في القطاع النفطي نتيجة تجدد استهداف الموقع أثناء عمليات المكافحة، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم وتسليمهم إلى الطوارئ الطبية ومن ثم نقلهم إلى المستشفى لتلقي