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أحمد موسى: حكم نهائي المونديال عليه قضايا فساد وأحكام وجاي يدي الكأس لـ ميسي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أحمد موسى: حكم نهائي المونديال عليه قضايا فساد وأحكام وجاي يدي الكأس لـ ميسي

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى على تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب حول بطولة كأس العالم، مردفًا: «إنفانتينو تحدث عن السعادة التي تحدث بسبب كرة القدم، ليرد ترامب: إلا إذا خسر فريقك المفضل، وهنا يقصد الأرجنتين».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن الأرجنتين سرقت مباراة الرأس الأخضر في الدور الـ32 بمونديال 2026، بجانب مباراة مصر في الدور الـ16.

وتابع: «في كل مباراة، يعين الاتحاد الدولي حكامًا ينفذون اللي عاوزينه، دول ضربوا ضرب في مباراة مصر وسويسرا وإنجلترا، الأرجنتين محمي من فيفا، أنا بقول على الأرجنتين اسم منتخب الفيفا الأرجنتيني».

وأكمل: «هل تعلمون أن منتخب الأرجنتين الفاسد ارتكب 90 جريمة منذ بداية كأس العالم حتى مباراة إنجلترا الأخيرة؟ خدوا 6 إنذارات دون طرد، دول على الأقل يستاهلوا 6 حالات طرد، واللي مش بيشجع هيقولك: في طرد لميسي في مباراة الجزائر، في أول مباراة له في البطولة الحالية».

وأضاف: «إحنا منتخب مصر اللي خلى الأرجنتين يلحس الأرض ويركع على الأرض، إحنا خلينا ميسي يلحس النجيلة، منتخب مصر قدم مباراة كبيرة وعالية قدام منتخب الفيفا».

وقال: «بكرة المباراة النهائية بين منتخب الفيفا وإسبانيا، ونتمنى التوفيق لمنتخب إسبانيا، لا مش هنشجع منتخب فاسد وحرامي، مش هنشجع منتخب بيؤيد مجرم الحرب نتنياهو، بكرة حكم المباراة عليه قضايا فساد وأحكام، لكنه جاي علشان يدي ميسي الكأس».

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