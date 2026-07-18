صحيت على العداد بيولع.. نهاد أبو القمصان تروي لحظات الرعب داخل فيلتها بالساحل

كشفت المحامية والحقوقية نهاد أبو القمصان تفاصيل تعرض عداد الكهرباء في فيلتها بالساحل الشمالي لانفجار مفاجئ، مؤكدة أن الواقعة كادت تتسبب في حريق داخل المنزل، وذلك خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

وقالت نهاد أبو القمصان إن الواقعة حدثت في الثالثة فجرًا، موضحة: "الساعة 3 الفجر الكهرباء قطعت، وأولادي صحوني، ولقيت شرز خارج من العداد، والعداد بيولع".

وأضافت أن مفاتيح الكهرباء لم تعمل بالشكل المفترض، قائلة: "مفاتيح الكهرباء ما فصلتش، والعداد ولع، وكان ممكن يولع في الفيلا ويعرضني أنا وأسرتي لحريق".

وأكدت أن الأحمال الكهربائية داخل الفيلا ليست مرتفعة، موضحة: "كل اللي عندي في الفيلا 5 تكييفات، والعداد 100 أمبير"، معتبرة أن المشكلة ليست في كثرة الاستهلاك وإنما في العداد أو تركيبه.

وتساءلت عن الجهة المسؤولة عن الواقعة، قائلة: "مين المسؤول؟ العداد المفروض سلعة معمرة تعيش أكثر من 30 سنة، ومش معقول يحصل فيه كده".

وأوضحت نهاد أبو القمصان أنها تواصلت مع شركة الكهرباء للإبلاغ عن الواقعة، إلا أنها لم تتلق استجابة سريعة، مضيفة: "كلمت شركة الكهرباء، سمعوني أغاني وطنية، وقالوا اعملي محضر، ومحدش حدد لي مين المسؤول، العدادات ولا قسم التركيبات ولا القرية".

واختتمت أبو القمصان حديثها بالتأكيد على ضرورة التحقيق في الواقعة، محذرة من خطورة مثل هذه الحوادث، خاصة أنها قد تؤدي إلى اندلاع حرائق تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم.