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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

استدعاء 105 سيارات ذاتية القيادة من "زوكس" بعد خلل في التعامل مع الدخان الكثيف

زوكس
زوكس
كريم عاطف

أعلنت شركة “زوكس”، المتخصصة في تقنيات القيادة الذاتية والمملوكة لشركة أمازون، استدعاء 105 مركبات ذاتية القيادة لتحديث برمجياتها، بعد اكتشاف خلل قد يؤثر في قدرة المركبات على التعرف إلى الدخان الكثيف والتعامل معه بصورة آمنة، وهو ما قد يعرقل حركة فرق الإطفاء والإسعاف أثناء الاستجابة للطوارئ.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من تحذيرات أصدرتها الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة المرور على الطرق السريعة، والتي أشارت إلى تكرار حوادث تدخل المركبات ذاتية القيادة في مواقع الطوارئ، بما يسبب إعاقة لعمل رجال الشرطة والإطفاء وفرق الإنقاذ، ويثير مخاوف متزايدة بشأن جاهزية هذه الأنظمة للعمل في الظروف المعقدة.

وأوضحت "زوكس" أن قرار الاستدعاء جاء عقب حادث وقع في 20 يونيو الماضي، عندما واجهت إحدى مركباتها، وكانت تسير دون ركاب، سحب كثيفة من الدخان داخل موقع تشهد أعمال إطفاء وإنقاذ، وأدى ضعف الرؤية إلى دخول المركبة منطقة العمليات قبل أن تقوم بالكبح بشكل مفاجئ أثناء محاولة الابتعاد، ثم جرى إخراجها من الموقع عبر نظام التحكم عن بعد، بينما أغلقت فرق الطوارئ جزء من الطريق باستخدام الأقماع المرورية.

وأكدت الشركة أن التحديث البرمجي الجديد سيحسن قدرة المركبات على اكتشاف الدخان والعوائق المرتبطة بحوادث الطوارئ، بما يضمن استجابة أكثر أمان في مثل هذه المواقف.

وفي السياق ذاته، شدد جوناثان موريسون، رئيس الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، على ضرورة معالجة شركات تطوير المركبات ذاتية القيادة لهذا النوع من المشكلات بشكل عاجل، مشيرا إلى أن الوكالة رصدت حالات متعددة لمركبات روبوتاكسي دخلت مواقع حوادث نشطة أو أعاقت حركة سيارات الإسعاف والإطفاء، فضلا عن إخفاقها في التعرف إلى إشارات السلامة الأساسية مثل الأضواء التحذيرية، والدخان، والنيران، والأقماع المرورية.

وأضاف أن الوكالة ستعقد اجتماعات مع مطوري ومصنعي المركبات ذاتية القيادة قبل نهاية الشهر الجاري لمناقشة إجراءات عاجلة تعزز سلامة هذه الأنظمة، مؤكدا أن أي مركبة لا تستطيع التفاعل بصورة صحيحة مع فرق الطوارئ تمثل خطر على مستخدمي الطريق.

ولا تقتصر هذه التحديات على "زوكس"، إذ واجهت شركة "وايمو" التابعة لـ"ألفابت" انتقادات مماثلة بعد تسجيل حوادث لمركباتها في ولاية تكساس، تضمنت إعاقة مسار شاحنات الإطفاء وسيارات الإسعاف، إضافة إلى دخول مناطق عمليات شرطية، بينما تواصل السلطات الأميركية إجراء تحقيقات مستقلة في عدد من الوقائع المرتبطة بأداء أنظمة القيادة الذاتية، من بينها تجاوز حافلات مدرسية متوقفة أثناء تشغيل إشارات التحذير، في مخالفة لقوانين المرور.

زوكس تقنيات القيادة الذاتية القيادة الذاتية أمازون مركبات ذاتية القيادة المركبات ذاتية القيادة الطرق السريعة

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استدعاء 105 سيارات ذاتية القيادة من "زوكس" بعد خلل في التعامل مع الدخان الكثيف

زوكس
زوكس
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