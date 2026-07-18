أبوهميلة: الدبلوماسية المصرية انتهجت سياسة متوازنة لحماية استقرار الدول العربية

أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن السياسة الخارجية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتسمت بالحكمة والاتزان، واستندت إلى ثوابت راسخة، في مقدمتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما عزز من مكانة مصر ورسخ ثقة الأشقاء العرب في مواقفها.

و أوضح " أبو هميلة " خلال حواره لـ «صدى البلد» أن الدبلوماسية المصرية تبنت نهجًا واضحًا يقوم على تغليب الحلول السياسية والسلمية للأزمات، والعمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الدول العربية وصون مقدرات شعوبها، مؤكدًا أن هذا النهج عزز من الدور الإقليمي لمصر باعتبارها طرفًا موثوقًا في معالجة الأزمات.

وتابع رئيس عربية النواب حديثه قائلا: إن مصر تضطلع بدور محوري في دعم أمن واستقرار المنطقة، من خلال تحركات سياسية ودبلوماسية فاعلة، إلى جانب جهود أخرى تُدار بهدوء بعيدًا عن الأضواء، انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على مساندة الأشقاء والحفاظ على الأمن القومي العربي.

وأشار رئيس عربية النواب إلى أن الدبلوماسية المصرية تؤدي دورًا مؤثرًا في التعامل مع مختلف الأزمات الإقليمية، مستندة إلى رؤية متوازنة وخبرة ممتدة، وهو ما يعزز مكانة مصر باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

وشدد أبو هميلة على أن التحركات المصرية تجاه القضايا العربية تعكس رؤية استراتيجية تستهدف ترسيخ الاستقرار، والحفاظ على وحدة الدول العربية ومؤسساتها الوطنية، ودعم الحلول السياسية بما يحقق تطلعات الشعوب العربية ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.