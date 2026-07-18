مع ارتفاع الحرارة.. متى يصبح ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة خطرًا قاتلًا؟

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يحذر خبراء الصحة والسلامة من أن ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل سيارة متوقفة، حتى لفترة قصيرة، قد يؤدي إلى عواقب مأساوية قد تصل إلى الوفاة، إذ يمكن أن تتحول السيارة إلى ما يشبه "الفرن" في غضون دقائق معدودة.

مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف

وتؤكد تقارير صحية أن الخطر يبدأ خلال 10 دقائق فقط، حتى إذا كانت درجة الحرارة الخارجية معتدلة، نتيجة الارتفاع السريع في حرارة المقصورة الداخلية بفعل أشعة الشمس.

السيارة تتحول إلى فرن خلال دقائق

ويوضح خبراء الأرصاد والسلامة أن أشعة الشمس المحبوسة داخل السيارة ترفع درجة الحرارة بسرعة كبيرة، حيث يمكن أن:

ترتفع حرارة السيارة بنحو 20 درجة فهرنهايت خلال أول 10 دقائق.

تزيد بمقدار 30 إلى 40 درجة فهرنهايت بعد 30 دقيقة.

تتجاوز 120 درجة فهرنهايت (نحو 49 درجة مئوية) بعد ساعة واحدة في كثير من الحالات.

ويحدث ذلك حتى في الأيام التي لا تبدو شديدة الحرارة، مما يجعل البقاء داخل السيارة خطيرًا للغاية.

مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف

لماذا يكون الأطفال والحيوانات أكثر عرضة للخطر؟

ويشير الخبراء إلى أن أجسام الأطفال والحيوانات الأليفة ترتفع حرارتها بمعدل أسرع من البالغين يتراوح بين 3 و5 مرات، وهو ما يزيد من احتمالات الإصابة بضربة الشمس خلال وقت قصير.

وتبدأ ضربة الشمس عندما تصل حرارة الجسم إلى نحو 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت)، بينما قد تصبح مهددة للحياة عند تجاوز 41.7 درجة مئوية (107 فهرنهايت) إذا لم يتم التدخل الطبي السريع.

مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف

فتح النوافذ أو ركن السيارة في الظل لا يوفر الحماية

ويعتقد البعض أن ترك نافذة السيارة مفتوحة قليلًا أو إيقافها في مكان مظلل يقلل من الخطر، إلا أن الدراسات تؤكد أن هذه الإجراءات لا تمنع الارتفاع السريع في درجة الحرارة داخل السيارة، وقد تظل المقصورة تصل إلى مستويات خطيرة تهدد الحياة.

مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف

كيف تحمي الأطفال والحيوانات الأليفة؟

ينصح خبراء السلامة باتباع عدد من الإجراءات الوقائية، أبرزها:

ـ عدم ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة مطلقًا، حتى لدقائق معدودة.

ـ التأكد من خلو المقعد الخلفي قبل إغلاق السيارة ومغادرتها.

ـ وضع حقيبة اليد أو الهاتف بجوار مقعد الطفل لتذكير السائق بوجوده.

ـ الاتصال بخدمات الطوارئ فور ملاحظة طفل أو حيوان محبوس داخل سيارة في أجواء حارة.

ـ نقل المصاب إلى مكان بارد وطلب المساعدة الطبية فور ظهور علامات ضربة الشمس.

مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف

علامات ضربة الشمس التي تستدعي التدخل الفوري

وتشمل أبرز أعراض ضربة الشمس:

ـ ارتفاع شديد في حرارة الجسم.

ـ احمرار وسخونة الجلد.

ـ صعوبة أو سرعة في التنفس.

ـ الدوخة أو فقدان الوعي.

ـ التشنجات أو الارتباك.

ـ الخمول الشديد لدى الأطفال والحيوانات.

مخاطر ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارة في الصيف

ويؤكد خبراء الصحة أن الوقاية هي الوسيلة الأكثر فعالية، إذ إن بضع دقائق فقط داخل سيارة مغلقة خلال الطقس الحار قد تكون كافية لتهديد حياة طفل أو حيوان أليف، ما يستدعي عدم المجازفة تحت أي ظرف.