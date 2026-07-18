نصدق مين؟.. استقالة مفاجئة لـ ربيع ياسين من السكة ونجله يكشف المستور

ما بين التعيين والإستقالة لـ ربيع ياسين مدرب فريق السكة الحديد الذى رحل خلال الساعات الماضية لم يمر سوى 32 يوما.

ربيع ياسين لم يفصح عن أية أسباب لرحيله المفاجئ بعد وقت قصير.

فيما رحبت إدارة نادي السكة الحديد فى بيان مقتضب باستقالة ربيع ياسين من منصبه بشكل مسبب مشيرين إلى أن الخطأ من جانب المدير الفني.

بينما أصدر نجل ربيع ياسين المدير الفني المستقيل بيانا كشف خلاله المستوؤ والسبب الرئيسي وراء رحيل والده عن تدريب السكة الحديد.

إستقالة ربيع ياسين

تقدم الكابتن ربيع ياسين باستقالته من منصبه كمدير فني لفريق السكة الحديد، رسميًا، في خطوة مفاجئة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد، دون الكشف عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار.

ورفض الكابتن ربيع ياسين الإفصاح عن الأسباب التي دفعته لتقديم استقالته من تدريب الفريق في الوقت الحالي.

وجاءت استقالة ربيع ياسين بعد فترة قصيرة من توليه القيادة الفنية للفريق، حيث كان مجلس إدارة نادي السكة الحديد برئاسة الدكتور محمد حسين قد أعلن تعيينه مديرًا فنيًا خلال مؤتمر صحفي أقيم في شهر يونيو الماضي، ضمن خطة إعداد الفريق للموسم الجديد.

إدارة السكة تقبل استقالة ربيع ياسين

أعلن مجلس إدارة نادي السكة الحديد قبول استقالة ربيع ياسين من منصبه مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، وذلك عقب اجتماع مع اللجنة المشرفة على قطاع الكرة لمناقشة استعدادات الفريق للموسم الجديد، إلى جانب بحث أسباب استقالة المدير الفني.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن قرار قبول الاستقالة جاء بناءً على توصيات اللجنة المشرفة على قطاع كرة القدم، مشيرًا إلى أن ربيع ياسين تمسك بتعيين ابنه عمر ربيع ياسين، في منصب مدير التعاقدات، وهو ما يتعارض مع السياسة الإدارية واللوائح المنظمة للعمل داخل النادي.

بيان من عمر ربيع ياسين ردا علي بيان نادي السكه الحديد

وأصدر نجل ربيع ياسين بيان اكد فيه أنه في ضوء البيان الصادر عن نادي السكة الحديد بشأن قبول استقالة الكابتن ربيع ياسين، وما تضمنه من الإشارة إلى أن سبب الاستقالة هو رفض وجودي في منصب مدير التعاقدات، أرى أنه من واجبي توضيح الحقيقة كاملة للرأي العام.

أولًا، الكابتن إبراهيم نور الدين كان أول من تواصل معي بشأن تشكيل الجهاز الفني، وقبل صدور أي قرار رسمي بتعييني كان يرسل لي أسماء لاعبين للتواصل معهم من أجل الانضمام إلى نادي السكة الحديد، كما كان يرسل لي أرقام وكلاء اللاعبين للتفاوض معهم.

ورغم ذلك، رفضت مباشرة أي عمل رسمي قبل صدور قرار تعييني بشكل قانوني، وهو ما حدث بالفعل، حيث تم تعييني مديرًا للتعاقدات بنادي السكة الحديد اعتبارًا من يوم 20-6، بناءً على مذكرة رسمية تم إعدادها وإرسالها إلى مدير الكرة.

ومنذ ذلك التاريخ، بدأت ممارسة عملي بشكل رسمي وحصلت بالفعل على مرتب شهر يونيو الماضي بالكامل، وكان أي لاعب أو وكيل لاعبين يتواصل مع مدير الكرة يتم توجيهه للتواصل معي باعتباري مدير التعاقدات.

لكن، مع بداية العمل، ظهرت العديد من الأمور التي كانت تعرقل نجاح المنظومة، حيث كانت هناك تعاقدات تتم دون علم الجهاز الفني أو مدير التعاقدات، كما كان يتم فرض بعض اللاعبين على الجهاز الفني رغم عدم الاحتياج الفني لهم.

ومع اقتراب إعداد القائمة الأولى للفريق، كان هدفي التعاقد مع أفضل العناصر الموجودة في دوري المحترفين للمنافسة على الصعود، ونجحنا في إنهاء اتفاقات مع عدد كبير من اللاعبين المميزين، ومعظمهم دون مقابل انتقال.

في المقابل، فوجئت بقيام مدير الكرة بالتعاقد مع لاعبين، أحدهما من أندية الدرجة الثالثة، والآخر لاعب من مواليد 2007 كان يلعب في الدرجات الأدنى بالإمارات، وذلك بعقود تقترب من مليون جنيه.

رغم أن إمكانياتهما الفنية من وجهة نظر الجهاز الفني لا تؤهلهما حتى للتواجد في التشكيل الأساسي، فضلًا عن وجود ضغوط على الكابتن ربيع ياسين للإبقاء على عدد من اللاعبين القدامى، رغم أن بعضهم لا يملك المقومات التي تساعد الفريق على تحقيق هدف الصعود.

وكانت هناك حالة من الشد والجذب المستمرة حول نوعية اللاعبين التي يحتاجها الفريق من الناحية الفنية، وهو ما كان يصعّب الأمور ويعطل العمل.

وأضاف: بل إن الكابتن ربيع ياسين، عندما كان يقرر الاستغناء عن بعض اللاعبين للتركيز مع المجموعة التي يعتمد عليها، كان يُطلب منه الإبقاء عليهم في التدريبات فقط، لحين تسويقهم أو انتقالهم إلى أندية أخرى.

وأوضح أنه وقبل أول مباراة ودية، وقبل اعتماد القائمة الأولى، فوجئ الكابتن ربيع ياسين بعقد اجتماع مع الدكتور سيد عيسى وإبراهيم نور الدين، وطُلب منه قيد خمسة لاعبين كان قد رفض استمرارهم لعدم الحاجة الفنية إليهم، وعندما تمسك الكابتن ربيع برأيه الفني، قيل له إن استمراري في منصب مدير التعاقدات سيكون أمرًا صعبًا إذا استمر على موقفه، وطُلب منه التفكير حتى مساء اليوم نفسه.

وبعد تمسكه بموقفه، اتخذ الكابتن ربيع ياسين قرار تقديم استقالته بشكل مباشر.

وفي اليوم التالي، فوجئنا بتواجد جميع اللاعبين الذين رفضهم الكابتن ربيع ياسين داخل تدريبات الفريق، وذلك بناءً على رغبة مدير الكرة.

أؤكد أن كل ما ورد في هذا البيان يستند إلى وقائع وأدلة ومصادر يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.

كما أؤكد أنني طوال مسيرتي كنت أعمل مع الكابتن ربيع ياسين في كل مكان تولى فيه المسؤولية، وسعيت دائمًا إلى استكمال دوره بأفضل صورة ممكنة، والحمد لله كنا سببًا بعد توفيق الله في إتمام عدد من الصفقات الناجحة، من بينها انضمام هادي رياض وأحمد رضا إلى بتروجيت، وهما من نجوم النادي الأهلي حاليًا.

وفي النهاية، فإن الأجواء التي كانت موجودة داخل النادي لم تكن صحية ولا تساعد على النجاح، ونحن اعتدنا دائمًا العمل في بيئات مستقرة يكون فيها القرار الفني هو الأساس.

هذا البيان جاء فقط لتوضيح الحقيقة، ردًا على البيان الرسمي الصادر عن نادي السكة الحديد، احترامًا للرأي العام ولكل من تابع ما حدث.