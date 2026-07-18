استشهاد 5 فلسطينيين في هجوم لجيش الاحتلال على مدينة غزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "شهاب" استشهاد 5 أشخاص، بينهم فتاة، في هجوم شنّه جيش الاحتلال الإسرائيلي على مبنى سكني في حي ناصر بمدينة غزة. وذكر التقرير أن عدداً آخر من الأشخاص أصيبوا بجروح.

وفي وقت سابق، استشهد 19 مواطنًا فلسطينيا برصاص العدوان الصهيوني على أنحاء القطاع، رغم وقف إطلاق النار الذي يفترض سريانه منذ أكتوبر 2025.

ووصل 60 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية وفق ما أفادت به وزارة الصحة بغزة.

وارتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار، في 11 أكتوبر 2025، إلى 1,144 شهيدًا، وعدد الجرحى إلى 3,703 مصابين.

ووفق الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغ عدد الشهداء 73,269 قتيلًا، و173,811 إصابة.