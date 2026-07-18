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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم رشق القطارات في الإسلام.. الأوقاف: جريمة تهدد الأرواح وتخالف الشرع والقانون

رشق القطارات
رشق القطارات
محمد شحتة

أكدت وزارة الأوقاف، أن ظاهرة رشق القطارات والحوادث المرتبطة بالمواصلات تشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلامة العامة، حيث تؤدي إلى وقوع إصابات ووفيات، فضلاً عن خسائر مادية جسيمة.

وذكرت وزارة الأوقاف، في تقرير لها، أن هذه الظاهرة تنتشر في بعض المجتمعات بسبب ضعف الوعي، وانتشار سلوكيّات غير مسئولة بين الشباب، فضلاً عن غياب الرقابة الفعالة، تسعى حملة "صحح مفاهيمك" إلى مواجهة هذه الظاهرة من خلال تفكيك المفاهيم المغلوطة المرتبطة بها، وتسليط الضوء على الأضرار الجسيمة التي تنتج عنها، وتوجيه المجتمع إلى التزام السلوكيات الآمنة والمسئولة.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن ظاهرة رشق القطارات والحوادث المرتبطة بالمواصلات تمثّل خطرًا يهدّد الأرواح والممتلكات، ويتطلبُ مواجهتها تضافر الجهود بين التوعية الدينية، الإعلاميّة، المجتمعيّة، والقانونيّة، من خلال حملة "صحح مفاهيمك"، نؤكّد على أهمية الالتزام بالقيم السامية، واحترام القوانين، والحفاظ على السلامة العامة، لنضمن مجتمعًا آمنًا ومستقرًّا يخلو من المخاطر التي قد تؤدّي إلى الهلاك والدمار.

مخاطر رشق القطارات

وأوضحت أن رشق القطارات، فيه تعريض حياة المسافرين والطاقم للخطر المباشر، والتسبب في حوادث سير خطيرة قد تؤدي إلى إصابات ووفيات، بالإضافة إلى تعطيل حركة القطارات والمواصلات مما يؤثر على مواعيد العمل والحياة اليومية.

وتكبد شركات النقل خسائر مالية كبيرة نتيجة الأضرار التي تلحق بالمركبات والبنية التحتية، والتكاليف العالية للإصلاحات والطوارئ التي تؤثر على ميزانية الدولة،و خسائر اقتصادية بسبب تأخير نقل البضائع والركاب.

وقالت وزارة الأوقاف، إن انتشار سلوكيات غير مسؤولة وعدم احترام القوانين، وتأثير سلبي على صورة المجتمع داخليًا وخارجيًا، وتأجيج النزاعات بين الشباب والجهات الأمنية كما أن في هذا الفعل مخالفة القوانين التي تحظر التعرض لوسائل النقل العامة، والتعرض للعقوبات القانونية والتي قد تصل للسجن أو الغرامات، وانعدام احترام النظام والقانون في المجتمع.

وشددت وزارة الأوقاف، على أنّ رشق القطارات مجرد مزاح أو تحدٍ لا خطورةَ فيه، والاعتقاد بأنّ المواصلات العامة ملك للجميع ويمكن التصرف بها بأيّ شكل، وأنّ هذه السلوكيات لا تسبب أضرارًا حقيقية أو تكون عواقبها خفيفةً، وفي هذه المخالفة من الاستهانة بالقوانين والأنظمة الخاصة بالنقل والسلامة، وتجاهل حقوق الآخرين في الأمان والراحة أثناء التنقل.

ويدعو الإسلام إلى حفظ النفس والمال، ونهى عن الإضرار بالآخرين والممتلكات العامة والخاصة، قال تعالى: {‌وَلَا ‌تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا} [النساء: ٢٩].  

وينهى الإسلام عن الاعتداء على الأموال والممتلكات، ويحث على التعاون على البر والتقوى، والابتعاد عن الفساد في الأرض.

وجاء في الحديث الشريف: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، «رواه ابن ماجه»، وهو مبدأ يمنع كل أذى سواء على النفس أو على الآخرين.

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