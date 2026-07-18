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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الإجهاد الحراري أم ضربة الشمس؟ كيف تفرق بينهما ومتى تتوجه للطوارئ؟

الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري
آية التيجي

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يزداد خطر الإصابة بـ الإجهاد الحراري وضربة الشمس، وهما من الحالات الصحية التي قد تتطور بسرعة إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح. 

ما هو الإجهاد الحراري؟

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، فإن الإجهاد الحراري يمكن علاجه غالبًا إذا تم تبريد المصاب خلال 30 دقيقة، بينما تعد ضربة الشمس حالة طبية طارئة تستوجب التدخل الفوري.
 

ويحدث الإجهاد الحراري عندما يفقد الجسم قدرته على التخلص من الحرارة الزائدة نتيجة التعرض لدرجات حرارة مرتفعة أو ممارسة مجهود بدني كبير، ويحتاج المصاب إلى التبريد وتعويض السوائل لمنع تطور الحالة إلى ضربة شمس.

الإجهاد الحراري

أعراض الإجهاد الحراري

وتشمل أبرز أعراض الإجهاد الحراري:
ـ الشعور بالإرهاق والتعب الشديد.
ـ الدوخة أو الدوار.
ـ الصداع.
ـ الغثيان أو القيء.
ـ التعرق الغزير مع شحوب الجلد وبرودته ورطوبته.
ـ تقلصات أو تشنجات في الذراعين والساقين والبطن.
ـ ارتفاع درجة حرارة الجسم.
ـ العطش الشديد.
ـ التهيج أو الانفعال.

وتتشابه هذه الأعراض لدى الأطفال والبالغين، لذلك يجب التدخل سريعًا بمجرد ظهورها.

الإجهاد الحراري

متى يتحول الإجهاد الحراري إلى ضربة شمس؟

وإذا لم يتحسن المصاب خلال 30 دقيقة بعد تبريده وإعطائه السوائل، فقد تتطور الحالة إلى ضربة شمس، وهي حالة طبية خطيرة قد تهدد الحياة.

الإجهاد الحراري

أعراض ضربة الشمس

وتشمل علامات ضربة الشمس:
ـ ارتفاع شديد في درجة حرارة الجسم.
ـ سخونة الجلد مع توقف التعرق.
ـ سرعة التنفس.
ـ تسارع ضربات القلب.
ـ التشوش الذهني أو الارتباك.
ـ الهياج أو فقدان القدرة على التركيز.
ـ التشنجات.
ـ فقدان الوعي.

ويؤكد الخبراء أن ظهور هذه الأعراض يستدعي طلب الإسعاف فورًا، لأن التأخر في العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة.

الإجهاد الحراري

الإسعافات الأولية للإجهاد الحراري

وإذا ظهرت على شخص أعراض الإجهاد الحراري، يُنصح باتباع الخطوات التالية:
ـ نقله إلى مكان بارد أو مظلل.
ـ إزالة الملابس الزائدة.
ـ تقديم كميات كافية من الماء أو محلول معالجة الجفاف أو المشروبات الرياضية لتعويض الأملاح.
ـ تبريد الجسم باستخدام الماء البارد أو الكمادات الباردة، خاصة تحت الإبطين وعلى الرقبة.
ـ البقاء بجوار المصاب حتى تتحسن حالته.

ومن المتوقع أن يبدأ المصاب في التحسن خلال نصف ساعة إذا كانت الحالة مجرد إجهاد حراري.

الإجهاد الحراري

ماذا تفعل عند الإصابة بضربة شمس؟

وفي حال الاشتباه بضربة شمس يجب:
ـ الاتصال بالإسعاف فورًا.
ـ نقل المصاب إلى مكان بارد.
ـ تبريد الجسم بقطعة قماش مبللة بالماء البارد أو باستخدام مروحة.
ـ وضع كمادات باردة على الرقبة وتحت الإبطين.
ـ متابعة التنفس والنبض حتى وصول الفريق الطبي.

وإذا فقد المصاب الوعي، يوضع في وضع الإفاقة مع مراقبة حالته باستمرار.

الإجهاد الحراري

كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري وضربة الشمس؟

للوقاية من مخاطر الطقس الحار، ينصح الخبراء بـ:
ـ الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة.
ـ ارتداء ملابس فضفاضة وفاتحة اللون.
ـ تجنب التعرض المباشر للشمس، خاصة بين الساعة 11 صباحًا و3 عصرًا.
ـ الامتناع عن تناول الكحوليات.
ـ تجنب ممارسة التمارين العنيفة خلال ساعات الحر الشديد.
ـ إغلاق الستائر والنوافذ إذا كانت الحرارة خارج المنزل أعلى من الداخل.
ـ تقليل استخدام الأجهزة الكهربائية التي تولد حرارة.

الإجهاد الحراري

الفئات الأكثر عرضة للخطر

وتشير هيئة الخدمات الصحية البريطانية إلى أن بعض الفئات أكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري وضربة الشمس، وتشمل:
الأطفال.
كبار السن.
مرضى السكري.
مرضى القلب.
أصحاب الأمراض المزمنة.

ويؤكد الخبراء أن التعرف المبكر على أعراض الإجهاد الحراري وضربة الشمس والتعامل السريع معها يساهم في تجنب المضاعفات الخطيرة، خاصة خلال موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

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الإجهاد الحراري أم ضربة الشمس؟ كيف تفرق بينهما ومتى تتوجه للطوارئ؟

الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري
الإجهاد الحراري

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