فيديو يثير الجدل.. أسرة تزعم العثور على ثعبان في شقة بشبرا الخيمة

تداول مستخدمو موقع "فيسبوك" مقطع فيديو قال ناشره إنه يوثق العثور على ثعبان داخل حمام شقة سكنية بمنطقة مسطرد التابعة لشبرا الخيمة، مشيرًا إلى أن الشقة تقع في الدور الرابع.

فيديو متداول عبر فيسبوك

وكتب صاحب الفيديو: “الموقف كان مرعبًا، كنت في زيارة لوالدي ووالدتي، وفوجئت بزوجتي تخرج من الحمام وهي تصرخ وتؤكد وجود ثعبان. في البداية ظننت أنها تمزح، لكن عندما دخلت وجدته بالفعل، وكان طوله يقارب مترًا ونصف إلى مترين.”

وأضاف أن الواقعة جعلته يغيّر اعتقاده بأن الثعابين لا تظهر إلا في القرى والمناطق الريفية، قائلًا: “دلوقتي حتى المدن بقى ممكن يظهر فيها ثعابين، وربنا يحفظ الجميع.”