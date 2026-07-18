باكستان تمدد حظر استخدام الطائرات الهندية لمجالها الجوي حتى 23 أغسطس

مددت هيئة المطارات الباكستانية اليوم /السبت/ حظر استخدام الطائرات المدنية والعسكرية الهندية للمجال الجوي الباكستاني لمدة شهر إضافي، ليظل ساريا حتى 23 أغسطس المقبل، وذلك وفقا لإشعار رسمي موجه إلى الطيارين.

وأوضح الإشعار أن الحظر يشمل الطائرات المسجلة في الهند، وكذلك الطائرات التي تشغلها أو تستأجرها شركات الطيران أو مشغلو الطائرات الهنود، بما في ذلك الرحلات العسكرية، على أن يستمر العمل به حتى الساعة 11:59 مساء يوم 23 أغسطس 2026.

وكانت باكستان والهند قد أغلقتا مجاليهما الجويين أمام طائرات كل منهما منذ أواخر أبريل 2025، عقب تصاعد التوترات بين البلدين إثر هجوم دامٍ وقع في منطقة باهلجام بإقليم كشمير الخاضع للإدارة الهندية، فيما واصلت إسلام آباد تمديد قرار الحظر منذ ذلك الحين.