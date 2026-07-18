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أول أيام أداء اختبارات القدرات بالكليات.. غدا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أول أيام أداء اختبارات القدرات بالكليات.. غدا

انطلاق اختبارات القدرات غدا بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات
انطلاق اختبارات القدرات غدا بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات
شيماء جمال

أعلن مكتب التنسيق للقبول بالجامعات والمعاهد، اليوم السبت، أن عدد الطلاب الذين سجلوا على موقع التنسيق الإلكترونى لأداء اختبارات القدرات بالكليات التى يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2026، بلغ حتى الآن 9871 طالبًا وطالبة.

ويبدأ غدًا الأحد الموافق 19 يوليو 2026 أول أيام أداء اختبارات القدرات بالكليات التى يُشترط للقبول بها اجتياز هذه الاختبارات، وفقًا للمواعيد التى قام الطلاب بحجزها مسبقًا من خلال موقع التنسيق الإلكترونى، وفقا لما أذاعته إكسترا نيوز.

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