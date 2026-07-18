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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس اللبناني يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية ويلتقي روبيو قبل قمته المرتقبة مع ترامب

الرئيس اللبناني ي
الرئيس اللبناني ي
أ ش أ

وصل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزبف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون، بعد ظهر اليوم بتوقيت واشنطن، إلى قاعدة أندروز الجوية العسكرية في مستهل زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان في استقبال الرئيس عون والسيدة الأولى مدير المراسم في وزارة الخارجية الأمريكية، وقائد القاعدة الجوية، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حماده معوض، ورئيس بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة السفير أحمد عرفة، والملحق العسكري في السفارة اللبنانية العميد أوليفر حاكمة، والقنصل وسام بطرس، إلى جانب أركان السفارة ومدير محطة طيران الشرق الأوسط في واشنطن أديب القسيس.

وعقب استراحة قصيرة، انتقل الرئيس عون والوفد المرافق إلى مقر إقامته، حيث عقد اجتماعاً مع السفيرة معوض وأعضاء البعثة الدبلوماسية، واطلع على سير العمل في السفارة وأوضاع الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة، إضافة إلى عدد من الملفات المرتبطة بالزيارة الرئاسية.

ومن المقرر أن يستهل الرئيس عون لقاءاته الرسمية غداً باجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على أن يعقد قمة مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض قبل ظهر الثلاثاء المقبل.

كما تتضمن الزيارة سلسلة لقاءات مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي ومسؤولين في الإدارة الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

رئيس الجمهورية اللبنانية واشنطن قاعدة العسكرية

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