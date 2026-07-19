إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص وربع نقل بطريق "طنطا - كفر الزيات" نتيجة السرعة الزائدة

شهد الطريق الزراعي "طنطا - كفر الزيات" بمحافظة الغربية منذ قليل إصابة 5 أشخاص بحادث تصادم سيارة ميكروباص وربع نقل إثر السرعة الزائدة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الامنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة تصادم سيارة ميكروباص وربع نقل إثر السرعة الزائدة بنطاق دائرة المركز .

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل 5 ضحايا مصابين بكدمات وكسور وسحجات إلي طوارىء مستشفي طنطا العام.

نقل مصابين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.