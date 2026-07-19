تحذير جديد وعاجل من إنستاباي لملايين المستخدمين

يواصل إنستاباي تعزيز إجراءات حماية المستخدمين في ظل التوسع الكبير في استخدام الخدمات المالية الرقمية، حيث كثف التطبيق تحذيراته من محاولات الاحتيال الإلكتروني والهجمات السيبرانية التي تستهدف حسابات العملاء، خاصة مع تزايد الاعتماد على التحويلات البنكية الفورية عبر الهواتف الذكية.

ويؤكد إنستاباي بشكل مستمر أن الحفاظ على سرية البيانات البنكية يمثل خط الدفاع الأول ضد عمليات النصب والاختراق، داعيًا المستخدمين إلى عدم مشاركة أي معلومات حساسة مع أي جهة مهما كانت.







ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه إنستاباي نموًا متسارعًا في أعداد المستخدمين، بالتزامن مع إطلاق خدمات جديدة وتطبيق رسوم تنظيمية على التحويلات، ضمن خطة البنك المركزي المصري لتطوير منظومة المدفوعات الرقمية وتعزيز مستويات الأمان.

إنستاباي يوجه تحذيرات عاجلة للمستخدمين

يشدد إنستاباي، التابع للبنك المركزي المصري، على أهمية حماية الحسابات الشخصية من محاولات الاحتيال الإلكتروني، مؤكدًا أن المحتالين يلجؤون إلى أساليب متنوعة للحصول على البيانات البنكية أو رموز التحقق السرية.

ويحرص التطبيق على إرسال رسائل نصية دورية إلى العملاء عبر أرقام الهواتف المسجلة، تتضمن تنبيهات بعدم مشاركة الرقم السري أو بيانات الحساب أو أي رموز تحقق مع أي شخص، حتى لو ادعى أنه موظف بالبنك أو ممثل لخدمة العملاء.

كما يستخدم إنستاباي منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر رسائل توعوية مستمرة تستهدف رفع الوعي بمخاطر الاختراق الإلكتروني وأساليب الاحتيال الحديثة.

تحذير مهم بشأن كود OTP

أكد إنستاباي عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" أن كود التحقق لمرة واحدة (OTP) هو الوسيلة الأساسية لتأكيد هوية المستخدم.

وجاء في التحذير:

"كود الـOTP هدفه الأساسي تأكيد هويتك، وعشان كده تجنب تشاركه مع أي حد لحماية بياناتك من الاحتيال، وأي مكالمة لمعرفته تبقى مكالمة وهمية."

ويؤكد التطبيق أن أي جهة تطلب هذا الكود عبر الهاتف أو الرسائل النصية هي جهة غير موثوقة، وينبغي تجاهلها فورًا.



احذر الرسائل والمكالمات الوهمية

ينصح إنستاباي بعدم الرد على أي مكالمات أو رسائل من أرقام مجهولة تطلب:

الرقم السري للحساب.

رمز OTP.

بيانات البطاقات البنكية.

الرقم القومي.

أي معلومات مصرفية شخصية.

ويؤكد أن موظفي البنوك أو التطبيق لا يطلبون هذه البيانات بأي وسيلة.

رسوم إنستاباي على التحويلات

اعتمدت شبكة المدفوعات اللحظية الرسوم الجديدة لخدمات إنستاباي اعتبارًا من 1 أبريل 2025.

وتبلغ الرسوم:

0.1% من قيمة التحويل.

الحد الأدنى: 50 قرشًا.

الحد الأقصى: 20 جنيهًا للمعاملة الواحدة.

أمثلة على رسوم التحويل

تحويل 500 جنيه: الرسوم 50 قرشًا.

تحويل 1000 جنيه: الرسوم جنيه واحد.

تحويل 5000 جنيه: الرسوم 5 جنيهات.

تحويل 20 ألف جنيه: الرسوم 20 جنيهًا.

تحويل 70 ألف جنيه: الرسوم 20 جنيهًا.

أما إذا تجاوزت قيمة التحويل 70 ألف جنيه، فيجب تقسيمها على أكثر من معاملة، ويطبق الحد الأقصى للرسوم على كل معاملة منفصلة.

حدود التحويل عبر إنستاباي

حدد إنستاباي الحدود القصوى للمعاملات المالية لضمان حماية المستخدمين، وتشمل:

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.

الحد اليومي للخصم من البنك الواحد: 120 ألف جنيه.

الحد الشهري للخصم من البنك الواحد: 400 ألف جنيه.

وتساعد هذه الحدود في تقليل مخاطر إساءة استخدام الحسابات أو تنفيذ عمليات تحويل غير معتادة.

طريقة تحويل الأموال عبر إنستاباي

يمكن إجراء التحويلات بسهولة من خلال التطبيق عبر الخطوات التالية:

فتح تطبيق إنستاباي. الضغط على "إرسال نقود". اختيار "رقم الهاتف". تحديد "حساب بنكي". إدخال رقم الهاتف وقيمة التحويل. مراجعة بيانات المستلم. إدخال الرقم السري IPN PIN المكون من 6 أرقام. الضغط على "إدخال" لإتمام العملية بنجاح.



كم بلغ عدد مستخدمي إنستاباي؟

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، تجاوز عدد مستخدمي إنستاباي 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، في ظل الإقبال المتزايد على خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات اللحظية.

ويستهدف التطبيق خلال المرحلة المقبلة إطلاق خدمات رقمية جديدة تدعم التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على التعاملات النقدية.

ماذا تفعل إذا حولت الأموال بالخطأ؟

قد يقع بعض المستخدمين في خطأ تحويل الأموال إلى شخص آخر عبر إنستاباي، إلا أن هناك إجراءات رسمية يمكن اتباعها لمحاولة استرداد المبلغ.

أولًا: التواصل مع المستلم

إذا كنت تعرف الشخص الذي استلم الأموال، فتواصل معه مباشرة واطلب منه إعادة المبلغ، حيث يعد الحل الودي الأسرع والأبسط.

ثانيًا: التواصل مع البنك

في حال تعذر استرداد الأموال، يجب الاتصال بالبنك الذي تم تنفيذ التحويل من خلاله، مع تقديم:

رقم العملية.

تاريخ التحويل.

توقيت العملية.

بيانات المستلم.

وقد تتمكن بعض البنوك من المساعدة وفقًا لسياسات التعامل مع هذه الحالات.

ثالثًا: التواصل مع دعم إنستاباي

إذا لم تُحل المشكلة، يمكنك التواصل مع خدمة عملاء إنستاباي من خلال التطبيق أو قنوات الدعم الرسمية، مع الاحتفاظ بجميع بيانات العملية.

رابعًا: تقديم شكوى للبنك المركزي

إذا تعذر الوصول إلى حل، يمكن تقديم شكوى رسمية إلى البنك المركزي المصري، الذي يتابع النزاعات بين العملاء والمؤسسات المالية عند الحاجة.

خامسًا: اللجوء إلى القضاء

إذا استنفدت جميع الوسائل السابقة دون نتيجة، يمكن اللجوء إلى القضاء لاسترداد الأموال، مع الاحتفاظ بإيصالات التحويل والمراسلات الرسمية باعتبارها أدلة تدعم الموقف القانوني.



نصائح مهمة لتجنب التحويل الخاطئ

ينصح إنستاباي المستخدمين باتباع مجموعة من الإرشادات لتفادي الأخطاء، أبرزها:

مراجعة رقم الهاتف أو الحساب قبل التحويل.

التأكد من اسم المستلم الظاهر داخل التطبيق.

إرسال مبلغ صغير عند التحويل لأول مرة إلى حساب جديد.

عدم مشاركة الرقم السري أو رمز OTP مع أي شخص.

تجاهل أي روابط أو رسائل مجهولة المصدر تدعي أنها تابعة للتطبيق.

ويؤكد إنستاباي أن الالتزام بهذه الإرشادات يساهم بشكل كبير في حماية الحسابات وتقليل فرص التعرض للاحتيال الإلكتروني أو فقدان الأموال.