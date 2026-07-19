طارق سليمان: كنت أول مدرب لمصطفى شوبير.. وإبراهيم رياض له فضل كبير في تألقه

أكد طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، أنه كان أول من تولى تدريب مصطفى شوبير في قطاع الناشئين، عندما كان الأخير في الثامنة من عمره، مشيرًا إلى أنه تابع تطوره منذ بداياته.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج «ستاد العاصمة» عبر قناة ON E، أن مصطفى شوبير تم تصعيده إلى الفريق الأول وهو في سن العشرين.

وأشاد بالدور الكبير الذي لعبه إبراهيم رياض في تطور مستوى الحارس، مؤكدًا أن له فضلًا كبيرًا بعد الله فيما وصل إليه.

كما أثنى على سعفان الصغير لدعمه مشاركة مصطفى شوبير أساسيًا في كأس العالم، بعد موافقة المدير الفني حسام حسن.