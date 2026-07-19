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حريق قرب السكك الحديدية يشل حركة القطارات في عدة محطات مركزية بإسرائيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حريق قرب السكك الحديدية يشل حركة القطارات في عدة محطات مركزية بإسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلنت سكك حديد إسرائيل، صباح اليوم الأحد، عن إيقاف حركة القطارات مؤقتًا في عدد من المحطات المركزية، إثر اندلاع حريق في منطقة بئر يعقوب، ما تسبب في اضطرابات واسعة وتأخيرات على عدد من الخطوط.

ووفقًا لموقع "والا" العبري، توقفت حركة القطارات بين محطات اللد ورحوفوت وعسقلان، وكذلك بين محطتي اللد وريشونيم، فيما سجلت تأخيرات وتغييرات في حركة القطارات بمحطات عسقلان، وأشدود إلى هالوم متروبول، ويافني مزراحي، وبئر يعقوب، واللد، وريشونيم.

وفي غضون ذلك، أعلنت متحدثات باسم جهاز الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي أن فرق الإطفاء تواصل العمل على إخماد حريق اندلع في شجيرات الشوك قرب خطوط السكك الحديدية بمنطقة نيس زيونا.

وأضافت المتحدثات أن رجال الإطفاء يعملون على احتواء انتشار الحريق وحماية البنية التحتية للسكك الحديدية، بالتعاون مع شركة سكك حديد إسرائيل.

سكك حديد إسرائيل شل حركة القطارات في إسرائيل إسرائيل بئر يعقوب أخبار إسرائيل

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