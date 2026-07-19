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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الكواليس الكاملة لصفقتي الأهلي.. كيف حسم الأحمر التعاقد مع منصف بقرار وسفيان بن جديدة؟.. والقيمة المالية وطريقة السداد

منصف بقرار و سفيان بنجديدة
منصف بقرار و سفيان بنجديدة
محمود أحمد

نجح النادي الأهلي في إنهاء اثنتين من أبرز صفقات فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التوصل إلى اتفاق نهائي مع الجزائري منصف بقرار مهاجم دينامو زغرب الكرواتي والمغربي سفيان بن جديدة مهاجم المغرب الفاسي في إطار خطة الإدارة لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكشفت مصادر خاصة أن مسؤولي الأهلي أنهوا جميع التفاصيل التعاقدية مع الناديين واللاعبين ولم يتبق سوى خضوع الثنائي للكشف الطبي قبل الإعلان الرسمي عن الصفقتين وتفعيل العقود الموقعة بين جميع الأطراف.

مفاوضات امتدت لأسابيع

بدأ الأهلي التحرك لضم منصف بقرار منذ عدة أسابيع بعدما نال اللاعب إعجاب لجنة التخطيط والجهاز الفني في ظل البحث عن مهاجم يمتلك القوة البدنية والقدرة على اللعب داخل منطقة الجزاء.

ودخلت إدارة الأهلي في مفاوضات مباشرة مع مسؤولي دينامو زغرب وشهدت المفاوضات أكثر من جولة بسبب الاختلاف على المقابل المالي وطريقة السداد قبل أن يتوصل الطرفان إلى صيغة نهائية أنهت الملف بشكل كامل.

وفي الوقت نفسه كانت إدارة الأهلي تعمل على مسار موازٍ لإنهاء صفقة المغربي سفيان بن جديدة حيث سافر مدير التعاقدات إلى المغرب لعقد جلسات مباشرة مع مسؤولي المغرب الفاسي وهو ما سرّع من إنهاء الاتفاق وتوقيع العقود.

تفاصيل صفقة منصف بقرار

بحسب المعلومات بلغت القيمة الإجمالية لصفقة انتقال منصف بقرار إلى الأهلي 3 ملايين يورو بعقد يمتد لمدة 3 مواسم دون وجود بند يمنح أي طرف حق التمديد التلقائي.

واتفق الأهلي مع دينامو زغرب على سداد قيمة الصفقة على ثلاث دفعات جاءت كالتالي:

1.5 مليون يورو يتم تحويلها فور اجتياز اللاعب الكشف الطبي.

750 ألف يورو في يناير المقبل.

750 ألف يورو في يوليو 2027.

وجاءت الموافقة على نظام التقسيط بعد مفاوضات مكثفة بين الناديين قبل أن يوقع اللاعب على العقود النهائية.

تفاصيل صفقة سفيان بن جديدة

أما صفقة الدولي المغربي سفيان بن جديدة فقد كلفت خزينة الأهلي 2.8 مليون دولار على أن يتم سدادها على أقساط وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين الأهلي والمغرب الفاسي بينما وقع اللاعب أيضاً على عقد يمتد لمدة ثلاث سنوات.

وأكدت المصادر أن المفاوضات الأخيرة حُسمت خلال زيارة مدير التعاقدات إلى المغرب حيث تم الاتفاق على جميع البنود المالية والتعاقدية قبل توقيع العقود بشكل رسمي.

لا بند للتمديد

وأوضحت المصادر أن عقدي منصف بقرار وسفيان بن جديدة يمتدان لثلاثة مواسم فقط دون إدراج أي بند يمنح النادي أو اللاعبين حق التمديد لموسم إضافي وهو ما تم الاتفاق عليه منذ بداية المفاوضات.

الكشف الطبي يحسم الإعلان الرسمي

وينتظر الأهلي وصول الثنائي خلال الأيام المقبلة للخضوع للكشف الطبي باعتباره الخطوة الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقتين على أن ينضم اللاعبان مباشرة إلى تدريبات الفريق استعداداً لمعسكر الإعداد الخارجي.

استعدادات الموسم الجديد

ويستعد الأهلي للسفر إلى إسبانيا مطلع الشهر المقبل للدخول في معسكر إعداد خارجي يتخلله ثلاث مباريات ودية قوية يسعى خلالها الجهاز الفني للوصول إلى أفضل جاهزية قبل انطلاق الموسم على أن يكون منصف بقرار وسفيان بن جديدة ضمن قائمة الفريق في المعسكر حال انتهاء جميع الإجراءات الطبية والإدارية في موعدها.

المقابل المالي للصفقتين

منصف بقرار: 3 ملايين يورو.

1.5 مليون يورو بعد الكشف الطبي.

750 ألف يورو في يناير المقبل.

750 ألف يورو في يوليو 2027.

سفيان بن جديدة: 2.8 مليون دولار.

تُسدد على أقساط وفق الاتفاق بين الأهلي والمغرب الفاسي.

مدة التعاقد: 3 سنوات.

وبذلك يكون الأهلي قد أغلق ملف تدعيم مركز رأس الحربة بضم اثنين من أبرز المهاجمين في شمال أفريقيا في إطار خطة الإدارة لبناء فريق قادر على المنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية خلال الموسم الجديد.

النادي الأهلي الأهلي منصف بقرار دينامو زغرب سفيان بن جديدة المغرب الفاسي

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