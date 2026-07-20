الحزن يملأ عينيه.. ميسي يتأمل كأس العالم بعد ضياع حلم الاحتفاظ باللقب

سيطرت مشاعر الحزن على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب خسارة منتخب بلاده لقب كأس العالم 2026 أمام إسبانيا، في مشاهد مؤثرة وثقتها عدسات المصورين بعد نهاية المباراة النهائية.

وأظهرت الصور ميسي وهو ينظر إلى كأس العالم بحسرة، بينما ارتسمت على وجهه علامات الأسى، بعد ضياع حلم الاحتفاظ باللقب الذي توج به مع منتخب الأرجنتين في مونديال قطر 2022.

وجاءت هذه اللقطات عقب فوز منتخب إسبانيا على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك.

وسجل فيران توريس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليقود "الماتادور" الإسباني إلى التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

وحافظ المنتخب الإسباني على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليضيف لقبه العالمي الثاني بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب إفريقيا 2010، بينما أخفق المنتخب الأرجنتيني في الاحتفاظ باللقب الذي حققه في مونديال قطر 2022.

وكان المنتخب الإسباني قد بلغ المباراة النهائية بعد مشوار قوي، تصدر خلاله مجموعته، ثم أطاح بالنمسا والبرتغال وبلجيكا، قبل أن يحجز مقعده في النهائي بالفوز على فرنسا في الدور نصف النهائي.