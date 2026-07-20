جورجينا بعد تتويج منتخب إسبانيا بكأس العالم: باي باي أرجنتين

علقت جورجينا رودريجز، صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، على تتويج منتخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2026، بعد فوزه على الأرجنتين في المباراة النهائية.

وكتبت جورجينا عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: باي باي أرجنتين.

وسجل فيران توريس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 106 من الشوط الإضافي الثاني، ليقود "الماتادور" الإسباني إلى منصة التتويج، بعدما حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الإنجاز، أضاف المنتخب الإسباني لقبه الثاني في تاريخ كأس العالم، بعد تتويجه الأول في نسخة جنوب إفريقيا 2010، بينما أخفق المنتخب الأرجنتيني في الاحتفاظ باللقب الذي حققه في مونديال قطر 2022.

وكان المنتخب الإسباني قد بلغ المباراة النهائية بعد مشوار مميز، تصدر خلاله مجموعته، ثم تجاوز النمسا والبرتغال وبلجيكا، قبل أن يحسم بطاقة التأهل إلى النهائي بالفوز على فرنسا في الدور نصف النهائي.