تصعيد غربي.. 12 سفارة تطالب إسرائيل بوقف الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين

دعت سفارات اثنتي عشرة دولة غربية إسرائيل إلى تغيير سياساتها المتعلقة باعتقال الأسرى الفلسطينيين، متهمين دولة الاحتلال بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

أصدرت البعثات الدبلوماسية الألمانية والكندية والدنماركية والأوروبية والفنلندية والفرنسية والأيرلندية والهولندية والنرويجية والإسبانية والسويدية والبريطانية بيانًا مشتركًا تستنكر فيه "الاستخدام المفرط للاعتقال الإداري من قبل السلطات الإسرائيلية دون توجيه تهمة رسمية".

كما انتقدت السفارات إسرائيل بسبب "عدم كفاية الغذاء، والحرمان من الرعاية الطبية، والانتهاكات الممنهجة" في سجونها، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأعربت السفارات الاثنتا عشرة عن قلقها البالغ إزاء صحة الطبيب الغزي حسام أبو صفية.

ودعت تلك الدول إسرائيل إلى "الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان تجاه المعتقلين بموجب القانون الدولي"، بما في ذلك السماح للصليب الأحمر بالوصول إلى مرافقها.