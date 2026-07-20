قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الفرنسي: ندين ترهيب إيران ضد دبلوماسيينا
إيران تطلق تهدد أمريكا: سنلقنهم درسا لن ينسوه أبدا
فيفا يفتح تحقيقًا مع منتخب الأرجنتين بعد أحداث نهائي كأس العالم 2026
وزير الخارجية: علاقة مصر وموزمبيق تشهد زخما متناميا في مختلف المجالات
قرار عاجل في دعوى سحب ترخيص مدرسة سيدز للاعتداء على التلاميذ
وزير التعليم يوقع إعلان نوايا مشترك لتطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية
السيدة انتصار السيسي تعرب عن سعادتها بلقاء السيدة الأولى لجمهورية الجبل الأسود
الحكومة تعتزم إعداد برنامج اقتصادي وطني
بعد قرار الحكومة .. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة ثورة 23 يوليو
عاكس زوجته.. القبض على شخص تعدى على آخر بسلاح أبيض في الإسكندرية
لمحدودي ومتوسطي الدخل .. خطوات حجز شقة في سكن لكل المصريين 9
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على السوشيال ميديا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غزة تشعل معركة سياسية في أستراليا.. إسرائيل تنتقد موقف حزب العمال من القضية الفلسطينية

مسيرة لمناصرة غزة
مسيرة لمناصرة غزة
القسم الخارجي

في خطوة دبلوماسية غير معتادة، دخلت إسرائيل على خط النقاشات الداخلية لحزب العمال الأسترالي، بعد أن انتقدت السفارة الإسرائيلية في كانبرا مسودة البرنامج السياسي للحزب بشأن القضية الفلسطينية، معتبرة أن بعض البنود المقترحة قد تحمل إسرائيل مسؤولية الصراع في غزة، في وقت يستعد فيه الحزب لعقد مؤتمره الوطني لمناقشة توجهاته السياسية خلال المرحلة المقبلة. بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وجاء تدخل السفارة الإسرائيلية عبر بيان من أربع صفحات، اعترضت خلاله على المواقف الواردة في مسودة برنامج حزب العمال الأسترالي المتعلقة بفلسطين وحركة حماس وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، مؤكدة أنها ترى أن بعض المقترحات لا تعكس، بحسب وصفها، اهتماما كافيا بدور حماس والقيادة الفلسطينية في الصراع.

وقالت السفارة الإسرائيلية في كانبرا إن المقترحات السياسية لا تزال في مرحلة المسودة، وإنها ستواصل التواصل مع حزب العمال الأسترالي عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة، لكنها أعربت عن تحفظها على عدد من البنود الواردة في البرنامج المقترح.

وأضاف البيان أن بعض عناصر المسودة قد "تلقي بمسؤولية الصراع على عاتق طرف واحد"، مع عدم إيلاء اهتمام كاف لما وصفته بقرارات وسلوك والتزامات القيادة الفلسطينية والمنظمات التي اعتبرتها إرهابية، وعلى رأسها حركة حماس.

مسودة برنامج جديدة تعكس تغيرا في موقف الحزب

وتناقش برامج حزب العمال الأسترالي خلال مؤتمره الوطني الذي يعقد كل ثلاث سنوات، حيث يحدد الحزب مواقفه بشأن مختلف الملفات السياسية، ومن بينها قضايا الشرق الأوسط والعلاقة مع إسرائيل وفلسطين.

وتختلف مسودة برنامج الحزب لعام 2026 بشكل كبير عن النسخة التي أقرت عام 2023، إذ تعكس التحولات التي طرأت على السياسة الأسترالية عقب هجوم السابع من أكتوبر والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكان برنامج عام 2023 قد تضمن ثلاث فقرات فقط بشأن إسرائيل وفلسطين، ركزت بشكل أساسي على مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية، وهي السياسة التي تبنتها الحكومة الأسترالية رسميا في أغسطس الماضي.

أما المسودة الجديدة التي يناقشها الحزب خلال مؤتمره في مدينة أديلايد، فتتوسع في تناول الملف الفلسطيني، وتشمل مقترحات تؤكد معارضة ضم الأراضي الفلسطينية، والدعوة إلى إنهاء عنف المستوطنين وإنهاء الاحتلال.

خلاف حول قضية عنف المستوطنين

وتأتي انتقادات السفارة الإسرائيلية في وقت أكدت فيه الحكومة الأسترالية موقفها الرافض لعنف المستوطنين في الضفة الغربية، حيث انضمت الشهر الماضي إلى عدد من الدول الغربية التي فرضت عقوبات على أفراد متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

واعتبرت السفارة الإسرائيلية أن عنف المستوطنين، الذي وصفته بأنه "ظاهرة مستهجنة لكنها هامشية"، حصل على "اهتمام غير متناسب" مقارنة بما وصفته بالتهديدات التي تمثلها حركة حماس.

وقالت السفارة إن التركيز يجب أن ينصب على ما وصفته بالإرهاب الذي يعاني منه الإسرائيليون والفلسطينيون على حد سواء، داعية إلى أن تركز السياسات الرامية إلى تحقيق السلام على الظروف التي تسمح بإقامة سلام دائم، بدلا من تحميل طرف واحد مسؤولية الصراع.

جدل بشأن موقف الحزب من حماس

كما أشارت السفارة الإسرائيلية إلى التغييرات التي طرأت بين المسودة الأولى لبرنامج حزب العمال الأسترالي والمسودة النهائية التي ستعرض على المؤتمر.

ومن بين التغييرات حذف عبارة كانت واردة في النسخة الأولى من البرنامج، تنص على أن حركة حماس يجب أن تنزع سلاحها وألا يكون لها أي دور في الدولة الفلسطينية، بينما تضمنت المسودة النهائية إشارة إلى حماس باعتبارها جهة ارتكبت أعمالا مرتبطة بالإرهاب والتطرف العنيف.

وأكدت السفارة الإسرائيلية أن تحقيق السلام، من وجهة نظرها، لا يمكن أن يتم عبر تصريحات سياسية أحادية الجانب أو من خلال ضغوط دولية موجهة إلى طرف واحد فقط، مشددة على أن إسرائيل ملتزمة بمستقبل يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في أمن وسلام.

انقسام متوقع داخل مؤتمر حزب العمال

ومن المتوقع أن تشهد جلسات مؤتمر حزب العمال الأسترالي نقاشات حادة حول صياغة الموقف النهائي للحزب بشأن القضية الفلسطينية، في ظل وجود تيارات داخل الحزب تؤيد المواقف الداعمة للفلسطينيين وأخرى تؤكد دعم إسرائيل.

وكانت وزيرة الشؤون متعددة الثقافات الأسترالية «آن آلي» قد قللت من أهمية تدخل السفارة الإسرائيلية في النقاشات الداخلية للحزب، وقالت إن السفارة "ستفعل ما تراه صحيحا".

ومن المنتظر أن تكون اللغة النهائية للبرنامج السياسي محل نقاش واسع داخل المؤتمر، مع سعي مختلف الأطراف داخل حزب العمال الأسترالي إلى التأثير على الصياغة النهائية للموقف المتعلق بإسرائيل وفلسطين.

معركة سياسية في أستراليا غزة تشعل معركة سياسية إسرائيل القضية الفلسطينية حزب العمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026|تفاصيل منح درجات الرأفة لإنقاذ الطلاب من "حافة الرسوب"

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

الذهب

الحق اشتري.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً

عدادات الكهرباء

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 15 ألف جنيه

تصادم

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سقوط ميكروباص من أعلى الطريق الحر بالقليوبية

ترشيحاتنا

خلال

وزير الكهرباء يبحث مع محافظ الوادي الجديد سبل دعم الاعتماد على الطاقات المتجددة

الوطنية للصحافة

الوطنية للصحافة: فتح باب التقدم لجوائز التميز الصحفي(دورة جلال عارف)

الهلال الأحمر

"الطفولة والأمومة" و"الهلال الأحمر المصري" ينظمان تدريب «المنقذ الصغير»

بالصور

ما هو الإسبانش لاتيه؟ ولماذا أصبح من أشهر مشروبات القهوة؟

الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه
الإسبانش لاتيه

إنشاء مجمع ورش جديد لتنظيم الأنشطة الحرفية بالعاشر | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

حفاظاً على صحة المواطنين..غلق وتشميع مستشفى خاص بدون تراخيص بكفر صقر

تشميع
تشميع
تشميع

بعد تصدر التريند.. طريقة عمل الإسبانش لاتيه في البيت

الأسبانش لاتية
الأسبانش لاتية
الأسبانش لاتية

فيديو

شقيقة أحمد جلال عبد القوي

انهيار شقيقة أحمد جلال عبد القوي أثناء تشييع جثمانه

شاب خاطر بحياته لإنقاذ أسرة من الغرق في ترعة بالغربية

طلعهم من العربية واحد واحد.. بطل ينقذ أسرة كاملة من الغرق

عقود الإيجار داخل إسرائيل

"إذا جاء المسيح".. بند غريب في عقود الإيجار داخل إسرائيل!

نادي بشكتاش

هل ينتقل صلاح لبشكتاش.. النادي التركي يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد