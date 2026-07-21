دعاء اليوم 7 من شهر صفر.. 8 كلمات تجبر قلبك وتعوض خسارتك

لعل دعاء اليوم 7 من شهر صفر يعد من الغنائم التي لا يمكن لعاقل التفريط فيها أو تضييعها، حيث إن الدعاء هو وحده ما يرد القضاء ويغير القدر، وبه تتحقق الأحلام والأمنيات المستحيلة، ومن ثم فإنه ينبغي اغتنام دعاء اليوم 7 من شهر صفر فهو ما يحدد موعدنا مع الفرج والسعادة .

دعاء اليوم 7 من شهر صفر

ورد من دعاء اليوم 7 من شهر صفر ، عدة صيغ مأثورة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ومنه : ( يا شَديدَ القُوى ويا شَديدَ المِحالِ يا عَزيزُ يا عَزيزُ يا عَزيزُ، ذَلَّت بِعَظَمَتِكَ جَميعُ خَلقِكَ فَاكفِني شَرَّ خَلقِكَ، يا مُحسِنُ يا مُجمِلُ يا مُنعِمُ يا مُفضِلُ يا لا اِلـهَ اِلاّ اَنتَ سُبحانَكَ اِنّي كُنتُ مِنَ الظّالِمينَ فَاستَجَبناهُ لَهُ ونَجَّيناهُ مِنَ الغَمِّ وكَذلِكَ نُنجي المُؤمِنينَ وصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ الطَّيِّبينَ الطّاهِرينَ).

1- اللهُم أجبرني جبرًا يعوض قلبي عن كُل شيء.

2- "اللهُمَّ أَقِرَّ عيني ‏بكُلِّ دُعاءٍ فاضَ به قلبي".

3- يا رب استودعتك دعواتي فبشرني بها من غير حولٍ مني ولا قوة.

« ربي كن معي في أصعب الظروف وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام».

4- ربّ إنّ في قلبي أمورًا لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم.

5- « اللهم يسر لي رزقًا حلالًا، وعجل لي به يا نعم المجيب» .

6- « قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " بفضلها يا رب لا تكلني إلى أحد ولا تحوجني إلى أحد، واغنني يا رب عن كل أحد، يا من إليه المستند، وعليه المعتمد، عاليا على العلا فوق العلا فرد صمد، منزه في ملكه ليس له شريك ولا ولد ورزقه ميسر يجرى على طول المدد ، يا سيدى خذ بيدي من الضلال إلى الرشد ، ونجنى من كل ضيق ونكد يا إله الفضل بحق "اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * َلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَد».

7- «اللَّهمَّ إنِّي أسأَلُكَ عِلمًا نافعًا، ورِزْقًا طيِّبًا، وعمَلًا مُتقَبَّلًا».

8- «لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ، لَهُ الملكُ ولَهُ الحمدُ وَهوَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، اللَّهمَّ لا مانعَ لما أعطيتَ، ولا مُعْطيَ لما مَنعتَ، ولا يَنفعُ ذا الجدِّ مِنكَ الجدُّ».

9- «اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، سبحان من قسم الأرزاق ولم ينس أحدًا، اجعل يدى عُليا بالإعطاء ولا تجعل يدى سفلى بالاستعطاء إنك على كل شيء قدير» .

10. اللهم اغفر لنا ما مضى ، واصلح لنا ما بقى ، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنّة.

11. اللهم غير أقدارنا لأجملها وحقق لنا ما نتمناه إنك على كل شيء قدير.

12- اللّهم عوّضني عن كل شيء أحببته فخسرته، طابت له نفسي فذهب، صدقته فكذب، استأمنته فغدر.

13- اللّهم إن ضاقت الأحوال يومًا أوسعها برحمتك.

14-اللهم سهل أموري فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيري وحطّ عني الذنب والوزر، يا رؤوفًا بعبادك الصالحين.

15- اللّهم ولا تشغلني عنك وقربني إليك، ربي ولا تذلّني لسواك.

16- «اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب فى طلبه، ومن شغل الهم، ومن الذل للخلق» .

أدعية يوم 7 صفر