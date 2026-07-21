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مشهد نادر | زغاريد وتكبيرات في تشييع جنازة الشيخ حمادة صعصع بالأقصر .. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مشهد نادر | زغاريد وتكبيرات في تشييع جنازة الشيخ حمادة صعصع بالأقصر .. صور

زغاريد ودعوات وتكبيرات في وداع الشيخ حمادة صعصع
زغاريد ودعوات وتكبيرات في وداع الشيخ حمادة صعصع
شمس يونس

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر اليوم مشهدا  لم تشهده المدينة منذ سنوات حيث تحولت شوارعها إلى ساحة وداع مهيبة خلال تشييع جنازة الشيخ حمادة صعصع الذي اشتهر بين أهالي المدينة بحسن الخلق والسيرة الطيبة و لقب بين أبناء إسنا بـ أحد الصالحين.

وشارك في الجنازة مئات المواطنين من مختلف الأعمار والفئات حيث احتشد الرجال والشباب وكبار السن والأطفال فيما حرصت السيدات على المشاركة في وداع الفقيد وسط حالة من الحزن الشديد التي خيمت على الجميع.

ولم تكن الجنازة تقليدية إذ امتزجت الدموع بالدعوات والزغاريد مع ترديد التكبيرات في مشهد نادر اعتبره الأهالي تعبيرا عن حبهم الكبير للراحل وفرحتهم بحسن خاتمته وسيرته العطرة بين الناس حيث علت أصوات المشيعين بالدعاء له بالرحمة والمغفرة بينما رددت الجموع التكبيرات في أجواء إيمانية مؤثرة.

وامتلأت الشوارع المؤدية إلى مقابر المدينة بالمشيعين الذين اصطفوا على جانبي الطريق فيما حمل عدد من أبناء إسنا النعش على الأعناق وسط تزاحم الجميع لنيل شرف حمله في لقطات عكست المكانة الكبيرة التي كان يحظى بها الشيخ الراحل داخل قلوب أهالي المدينة.

وأظهرت الجنازة حجم المحبة التي نالها الراحل خلال حياته حيث شارك الأطفال إلى جانب الشباب وكبار السن في توديعه بينما وقفت السيدات على جانبي الطريق بالدعاء والزغاريد في مشهد وصفه الأهالي بأنه رسالة وفاء لرجل ترك أثرا طيبا في نفوس الجميع.

وتحولت منصات التواصل الاجتماعي عقب الجنازة إلى دفتر عزاء مفتوح حيث تداول المئات صور ومقاطع الفيديو الخاصة بمراسم التشييع مصحوبة بكلمات الرثاء والدعاء مؤكدين أن الشيخ حمادة صعصع سيظل حاضرا في ذاكرة أبناء إسنا بما قدمه من أخلاق وسيرة طيبة ومحبة بين الناس.

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