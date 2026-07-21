عضو لجنة تحكيم دولة التلاوة : اكتشفنا أصواتًا تؤهل لاختبارات الإذاعة

أكد الشيخ محمد عبدالبصير، القارئ باتحاد الإذاعة والتليفزيون وعضو لجنة تحكيم مسابقة «دولة التلاوة»، أن الموسم الثاني من المسابقة كشف عن مواهب قرآنية استثنائية، لافتًا إلى أن بعض المتسابقين بلغوا مستوى يؤهلهم لاجتياز اختبارات الإذاعة والتليفزيون، فيما توقع صعود متسابق أو اثنين، وربما ثلاثة على الأكثر، من تصفيات محافظات الإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح إلى المرحلة النهائية.

وأضاف عبدالبصير، أن الإقبال الكبير على المشاركة يعكس نجاح المسابقة وانتشارها في مختلف المحافظات، حتى أصبحت حديث المواطنين، مؤكدًا أن المنافسات أثبتت امتلاك مصر أصواتًا قرآنية متميزة في فرعي التجويد والترتيل، مع اكتشاف مواهب جديدة يوميًا من مختلف الأعمار.

وأوضح عبدالبصير، أن لجنة التحكيم لا تكتفي بالاستماع إلى التلاوة، وإنما تختبر الإمكانات الصوتية للمتسابق وقدرته على التنقل بين المقامات القرآنية المختلفة، للتأكد من اتساع مساحته الصوتية وتمكنه من الأداء الاحترافي.

وأشار عبدالبصير، إلى أن اللجنة رصدت خلال التصفيات نحو أربع مواهب تمتلك مستوى احترافيًا يؤهلها لاجتياز اختبارات الإذاعة والتليفزيون، واصفًا تلك الأصوات بأنها «تبعث على الفخر والاطمئنان على مستقبل التلاوة في مصر».

وعن مستوى المحافظات المشاركة، أوضح أن محافظة مطروح تميزت بوجود نماذج قوية في فرع الترتيل تستحق الصعود، بينما شهدت الإسكندرية أصواتًا بارزة في فرع التجويد، إلى جانب مشاركين من أبناء محافظات أخرى تقدموا للتصفيات من خلال لجنة الإسكندرية، فيما برزت كفر الشيخ أيضًا بأصوات جيدة كان تميزها الأكبر في فرع الترتيل أكثر من التجويد.