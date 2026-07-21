قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يلوح بتوسيع الحرب على إيران .. وإسرائيل تترقب لحظة الحسم
تاج الدين : مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا من الأدوية يكفي 6 أشهر
بالصور | جمال الدين : اقتصادية قناة السويس الحل الناجز للشركات الأمريكية أمام التحديات العالمية
بند رادع من اتحاد الكرة لمواجهة التلاعب في العقود
طرق شديدة السخونة وشبورة صباحية .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً في المحافظات
استخراج شهادة الإعفاء أونلاين .. الرابط والخطوات
بيراميدز يحسم جدل مستقبل رمضان صبحي .. هل يرحل عن النادي؟
عبدالغفار : نحتاج مضاعفة عدد أسرّة المستشفيات .. والاعتداء على الفرق الطبية مشهد مؤذٍ
هل يوافق تامر حسني؟ أنغامي تسعى لطرح ألبوم مش هتكرر حصريًا على منصتها
العبوة بها سم قاتل .. جمال شعبان يحذر الشباب من هذه المشروبات
بعد استهداف القنصلية الأمريكية .. مطار أربيل يعلق الرحلات الجوية مؤقتاً
الأهلي يحسم صفقته الرابعة .. بقرار ينضم إلى القلعة الحمراء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبدالغفار : نحتاج مضاعفة عدد أسرّة المستشفيات .. والاعتداء على الفرق الطبية مشهد مؤذٍ

خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
محمد البدوي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن تطوير المنظومة الصحية لا يقتصر على إنشاء مستشفيات جديدة، وإنما يتطلب التوسع في الطاقة الاستيعابية، وتحسين جودة الخدمات، والارتقاء بالعنصر البشري، إلى جانب استكمال ميكنة الخدمات الصحية بما ينعكس على مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

مواكبة النمو السكاني

وأوضح عبدالغفار خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، أن مصر لا تزال بحاجة إلى زيادة عدد أسرة المستشفيات لمواكبة النمو السكاني، مشيرًا إلى أن المعدل الحالي يبلغ 1.5 سرير لكل ألف مواطن، بينما يصل المتوسط العالمي إلى نحو 3 أسرة لكل ألف مواطن، وهو ما يعكس الحاجة إلى استمرار التوسع في البنية الصحية.

وأشار وزير الصحة إلى أن بعض المستشفيات لا تزال تواجه تحديات ومشكلات متراكمة نتيجة ممارسات خاطئة على مدار سنوات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على معالجتها ورفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل هذه المنشآت.

وتحدث عبدالغفار عن الاعتداءات التي تتعرض لها الأطقم الطبية، واصفًا إياها بأنها "مشهد مؤذٍ"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن مثل هذه الوقائع تدفعه إلى مراجعة أداء المنظومة الصحية والبحث عن أسباب شكاوى المواطنين، قائلًا: “أحاسب نفسي دائمًا”.

 تقييم الخدمات الصحية

وأضاف أنه يحرص على تقييم الخدمات الصحية من منظور المريض، خاصة في أقسام الطوارئ، موضحًا: “أضع نفسي مكان مريض الطوارئ في كيفية معاملته وعلاجه لتقديم خدمة تليق به”.

وأكد وزير الصحة أن حماية الفرق الطبية تمثل أولوية، مشيرًا إلى أن قانون المسؤولية الطبية يتضمن عقوبات رادعة تصل إلى الحبس بحق المعتدين على الأطقم الطبية، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة للعاملين بالقطاع الصحي.

واختتم عبدالغفار بالتأكيد على أن ميكنة الخدمات الصحية تمثل أحد محاور التطوير الرئيسية، إلا أن نجاح المنظومة يظل مرتبطًا بالعنصر البشري، قائلًا إن الكوادر الطبية والإدارية ستظل "كلمة السر" في تحسين جودة الخدمة الصحية وتقديم رعاية تليق بالمواطن المصري.

خالد عبدالغفار وزير الصحة المنظومة الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة |ارتفاع نسب النجاح وحصول طلاب كثيرون على الدرجات النهائية

ارشيفية

من العيني إلى النقدي.. 400 جنيه للفرد وتفاصيل جديدة في منظومة الدعم

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتي تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

قبل إعلان النتيجة.. كيف يتم تطبيق درجات الرأفة ومتى تنقذ طلاب الثانوية العامة 2026 من الرسوب؟

زيزو وإمام عاشور

نظير 8 ملايين دولار.. اتحاد جدة يتمسك بـ نجم الأهلي| خاص

موجة حارة

أصعب 48 ساعة مقبلة.. تحذير عاجل من الأرصاد وموجة لهيب

المحامى عصام البطاوى

غيبوبة سكر..وفاة المحامي عصام البطاوي أثناء ترافعه داخل محكمة جنايات قنا

مصطفى شوبير

تفاصيل العرض الألماني لخطف شوبير من الأهلي| خاص

صورة أرشيفية

خنقـ.ها بسلك كهرباء.. شاب ينهي حياة أمه المسنة داخل منزلها بالشرقية

ترشيحاتنا

معتمد جمال

معتمد جمال يقترب من قيادة المنتخب الأولمبي بعد رحيله عن الزمالك

الأهلي

بعد تعديله .. موعد انضمام الدوليين لمعسكر إعداد الأهلي

فرج عامر

فرج عامر : مباراة مصر والأرجنتين درس مهم .. وإصلاح التحكيم المحلي طريق تطور الكرة المصرية

بالصور

على حمام السباحة.. فرح شعبان تخطف الأنظار بإطلالة وردية ناعمة

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

احترسي.. تناول السكر أثناء الحمل بكثرة قد يزيد خطر إصابة الأطفال بأمراض خطيرة

الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل
الإفراط في تناول السكر أثناء الحمل

زياد الظاظا وإسعاد يونس ضمن الحضور في عزاء هاني شنودة

إسعاد يونس
إسعاد يونس
إسعاد يونس

طريقة عمل ساندوتش سمك فيليه مقرمش.. غداء سريع خطوات سهلة

طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه
طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه
طريقة عمل ساندوتش سمك الفيليه

فيديو

كين شقيق لامين يامال

كين شقيق لامين يامال نجم ليلة التتويج.. مفاجأة في قصة حياته

هاني شنوده

هتتفاجئ من الأسماء.. نجوم اكتشفهم هاني شنودة وبقوا ميجا ستارز

هند عبد الحليم

هند عبد الحليم: المنافس الوحيد ليا هو نفسي.. ودرة من أقرب صديقاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب : مصر .. حضور يصنع المشهد وإسبانيا تعانق اللقب

المزيد