عبدالغفار : رضا المواطن التحدي الأكبر .. ورؤية مستشفى جديد في كل محافظة الصورة السعيدة للصحة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن تحقيق رضا المواطن يظل الهدف الأكبر والتحدي الأهم أمام منظومة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن تطوير القطاع الصحي رحلة مستمرة تتطلب وقتًا واستثمارات وجهودًا متواصلة.

السفر للحصول على الخدمة الطبية

وقال عبدالغفار خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار، إن "الصورة السعيدة في الصحة هي رؤية مستشفى جديدة في كل محافظة"، مؤكدًا أن أكثر المشاهد تأثيرًا بالنسبة له هو نجاح مواطن في إجراء جراحة داخل محافظته، بعدما كان يضطر إلى السفر للحصول على الخدمة الطبية، واصفًا ذلك بأنه "مشهد لا يُنسى".

وأوضح وزير الصحة أن الوصول إلى رضا كامل عن أي منظومة صحية أمر غير موجود في أي دولة حول العالم، مضيفًا: “لا توجد دولة في العالم تحظى برضا كامل عن منظومتها الصحية، ورضا المواطن هو التحدي الأكبر”.

وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا ملموسًا في تطوير القطاع الصحي، لكنه شدد على أن الطريق لا يزال طويلًا، قائلًا: "مصر قطعت خطوة من ألف خطوة في تطوير القطاع الصحي"، لافتًا إلى أن خدمة نحو 120 مليون مواطن تمثل تحديًا كبيرًا أمام المنظومة الصحية.

وفيما يتعلق بآليات متابعة شكاوى المواطنين، أكد عبدالغفار أن الدولة تتعامل مع هذا الملف بمنتهى الجدية، موضحًا أن منظومة الشكاوى تخضع لمتابعة دقيقة، وتصل إلى أعلى مستويات الدولة، بينما يتم الرد على شكاوى المواطنين خلال 48 ساعة.

إعادة ترتيب أولويات توفير الأدوية

وتطرق وزير الصحة إلى أبرز الأزمات التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية، موضحًا أن جائحة كورونا كانت من أصعب التحديات التي مرت بها المنظومة الصحية، كما فرضت أزمة نقص العملة الأجنبية ضغوطًا إضافية استدعت إعادة ترتيب أولويات توفير الأدوية، مشيرًا إلى أنه كانت تُعقد اجتماعات شبه يومية مع البنك المركزي لضمان استمرار توافر الاحتياجات الدوائية.