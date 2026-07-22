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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفراعنة تقود المجموعة الأولى.. تعرّف على مجموعة مصر في بطولة أفريقيا للطائرة للناشئين بالإسكندرية

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة
محمد سمير

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة تحت 18 عامًا، عن نتائج قرعة البطولة التي تستضيفها مدينة الإسكندرية خلال الفترة من 21 إلى 30 يوليو 2026، بمشاركة نخبة من أقوى المنتخبات الأفريقية، في حدث رياضي كبير يؤكد مكانة مصر الرائدة في استضافة البطولات القارية.


وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر، صاحب الأرض والجمهور، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات المغرب ونيجيريا وبوروندي، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات ليبيا وتونس والجزائر والكاميرون، لتعد المجمعتان  بمنافسات قوية ومثيرة منذ الجولة الأولى.
وجاءت القرعة عقب الاجتماع الفني الذي عقدته اللجنة المنظمة بحضور مسؤولي الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وممثلي المنتخبات المشاركة، حيث تم استعراض اللوائح الفنية والتنظيمية واعتماد جدول المنافسات، تمهيدًا لانطلاق البطولة.
التى ستقام على ملاعب نادي بايونيرز بالإسكندرية، تحت رعاية الكابتن  جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، وسط استعدادات تنظيمية وفنية مكثفة لضمان خروج الحدث بأفضل صورة تليق بمكانة مصر في تنظيم البطولات الدولية.
وتحظى البطولة بأهمية كبيرة باعتبارها منصة لاكتشاف المواهب الواعدة في الكرة الطائرة الأفريقية، كما تمثل فرصة لتأكيد ريادة مصر في استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية، في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة المصرية من مختلف مؤسسات الدولة.
وجاءت نتائج القرعة كالتالي:
المجموعة الأولى:
مصر
المغرب
نيجيريا
بوروندي
المجموعة الثانية:
ليبيا
تونس
الجزائر
الكاميرون
ومن المنتظر أن تشهد البطولة منافسات قوية بين المنتخبات المشاركة، وسط توقعات بمستوى فني متميز يعكس التطور الكبير الذي تشهده الكرة الطائرة في القارة الأفريقية، ويؤكد نجاح مصر في تنظيم حدث قاري جديد يضاف إلى سجلها الحافل بالإنجازات التنظيمية.

مجموعة مصر بطولة أفريقيا للطائرة للناشئين بطولة أفريقيا للطائرة منتخب مصر

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