شهد الدكتور محمود سعد شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، مراسم إشهار الصلح بين عائلتي عاصي الحرفة وعلام الحرفة، بمسجد بلال بالكيلو (4)، وسط حضور جماهيري كبير من أبناء محافظة مطروح، وبمشاركة السادة العمد والمشايخ والعواقل والقيادات المجتمعية.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي والوطني الذي تضطلع به وزارة الأوقاف في ترسيخ قيم التسامح ونشر ثقافة السلم المجتمعي.

وكيل وزارة الأوقاف بمطروح يشهد إشهار الصلح بين عائلتي عاصي الحرفة وعلام الحرفة

وألقى فضيلة وكيل الوزارة كلمةً أكد خلالها أن الإصلاح بين المتخاصمين من أعظم القربات إلى الله تعالى، وأن العفو والتسامح من أسمى الأخلاق التي دعا إليها الإسلام، لما لهما من أثر عظيم في حفظ المجتمع، وتقوية أواصر المحبة، وإطفاء أسباب الفرقة والنزاع.

كما أوضح أن الشريعة الإسلامية جعلت الإصلاح بين الناس عبادة جليلة تُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وتغرس قيم التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.

وأشار فضيلته إلى أن محافظة مطروح تتميز بتاريخها العريق في التكاتف ووحدة الصف، وأن جهود العمد والمشايخ والعواقل ورجال الإصلاح تمثل نموذجًا مشرفًا في رأب الصدع ولمِّ الشمل، بما يعكس أصالة المجتمع المطروحي وحرصه على إعلاء قيم التسامح والمحبة.

وفي ختام اللقاء، أعرب فضيلة وكيل الوزارة عن خالص شكره وتقديره لكل من أسهم في إتمام هذا الصلح المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يديم على محافظة مطروح نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ أبناءها من كل سوء، مؤكدًا استمرار وزارة الأوقاف في أداء رسالتها الدعوية والوطنية، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، وتعزيز ثقافة الإصلاح والتسامح بين أفراد المجتمع.