الخميس ذروة الأجواء الحارة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس الأيام القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الخميس 23 يوليو وحتى الإثنين 27 يوليو 2026، مؤكدة استمرار ذروة الارتفاع في درجات الحرارة يوم الخميس المقبل على أغلب أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الأجواء ستكون مائلة للحرارة رطبة في الصباح الباكر، ومحيطة بطقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، وحار رطب على مناطق من السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلاً على معظم المناطق.

وحذرت هيئة الأرصاد، من تكون شبورة مائية صباحية في الفترة من الساعة (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، داعية قائدات وقائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط أحياناً للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة خلال الفترة المشار إليها، كما لفتت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين (2 إلى 4) درجات مئوية.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وحسب الجدول التفصيلي لدرجات الحرارة، التي أعلنتها هيئة الأرصاد، فإن درجات الحرارة تسجل على القاهرة الكبرى والوجه البحري يوم الخميس ذروتها عند 39 درجة عظمى (42 محسوسة)، لتتراجع تدريجياً حتى تصل يوم الإثنين إلى 36 درجة عظمى (38 محسوسة).

فيما تتراوح درجات الحرارة العظمى بالسواحل الشمالية بين 30 و33 درجة، وتصل في جنوب الصعيد إلى أوجها لتسجل درجات محسوسة بين 44 و45 درجة مئوية طوال الفترة.

وجددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية نصيحتها للجميع بضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة ارتفاع الحرارة، ومتابعة النشرات والتحديثات الدورية الصادرة عنها بشكل مستمر.