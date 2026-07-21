هتتفاجئ من الأسماء.. نجوم اكتشفهم هاني شنودة وبقوا ميجا ستارز

رحل الموسيقار هاني شنودة عن عمر ناهز 83 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت لعقود، ترك خلالها بصمة غيرت شكل الموسيقى الحديثة في مصر والعالم العربي.





البداية من طنطا





وُلد هاني شنودة في مدينة طنطا عام 1943، ومنذ سنواته الأولى ارتبط بالموسيقى، قبل أن يشق طريقه نحو عالم الألحان والتوزيع.





دراسة صنعت الموهبة





درس الموسيقى وتخرج عام 1966، ثم واصل رحلته الأكاديمية في معهد الكونسيرفتوار، ليجمع بين الدراسة والموهبة في بناء مشروعه الفني.





ثورة في شكل الأغنية





لم يكتفِ بالتعلم، بل سعى إلى تقديم رؤية موسيقية مختلفة، فنقل الأغنية العربية من القوالب التقليدية إلى موسيقى عصرية وتوزيعات غير مسبوقة.





صانع النجوم





لم يكن هاني شنودة مجرد ملحن، بل كان مكتشفًا للمواهب، إذ كان أول من آمن بموهبة محمد منير، وقدمه للجمهور من خلال ألبومي “علموني عينيكي” و**“بنتولد”**