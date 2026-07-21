وزير الري: لا يمكن الجزم بحدوث جفاف في النيل.. ولجنة إيراد النهر تتابع تطورات الفيضان باستمرار

أكد هاني سويلم، وزير الري، أن لجنة إيراد النيل تضم نخبة من أفضل الخبراء في مصر، وتواصل بشكل مستمر متابعة التنبؤات وإجراء الحسابات الخاصة بكميات المياه المتوقع وصولها إلى نهر النيل خلال الفترة المقبلة.

وقال هاني سويلم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية ام بي سي مصر، أنه لا يمكن لأحد الجزم بأن مصر مقبلة على فترة جفاف في النيل، مشيرًا إلى أن العام المقبل قد يشهد فيضانًا كبيرًا، وهو ما يستدعي الاعتماد على الرصد العلمي والمتابعة الدقيقة لمؤشرات الإيراد المائي.

وأشار سويلم إلى أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي، المخالف للقانون الدولي، يزيد من تعقيد إدارة الموارد المائية في ظل الاضطرابات التي تشهدها السودان.

أعلى من المتوسط

وأضاف أن معدلات فيضان النيل الأبيض خلال أشهر مارس وأبريل ومايو جاءت أعلى من المتوسط، مؤكدًا استمرار الوزارة في متابعة تطورات إيراد النهر واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة الموارد المائية بكفاءة.